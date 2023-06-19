Количество предзаказов Final Fantasy 16 в Японии стремительно растет, но все еще ниже предыдущих частей серии ©

Предзаказы на Final Fantasy 16, по всей видимости, стремительно растут в Японии сейчас, когда до выхода новой игры серии на PS5 осталось всего несколько дней.

Эта информация поступила от пользователя Twitter Genki, который в прошлом часто делился и переводил информацию из Страны восходящего солнца. Например, на графике ниже мы видим, как на прошлой неделе после выхода бесплатной демоверсии в PlayStation Store резко возросло количество предварительных заказов в сети магазинов COMG, а затем еще больше увеличилось в выходные, во время которых состоялось праздничное мероприятие, посвященное скорому запуску игры, откуда также поступили подробности о патче первого дня.

При этом, как мы видим во втором твите, проводя сравнение с предыдущими главами основной серии и Kingdom Hearts 3, предварительных заказов игры в той же сети значительно меньше. Однако следует учитывать, что база PS5 на родине довольно мала и что по сравнению с 2016 годом (годом запуска FF15) процент цифровых покупок существенно вырос.

Понятно, что мы говорим о данных одной розничной сети, и для получения общей картины продаж Final Fantasy 16 нам, очевидно, придется подождать ее выхода, запланированного на 22 июня 2023 года.