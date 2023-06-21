Масштабному ролевому экшену Final Fantasy 16 от Square Enix прогнозируют рекордные продажи ©

На фоне весьма необоснованных спекуляций на тему слабых предварительных заказов на Final Fantasy 16, аналитики делятся обнадеживающими прогнозами. Согласно их последним данным, новый масштабный ролевой экшен от Square Enix прекрасно чувствует себя в области продаж, как физический, так и цифровых копий. О точных цифрах говорить пока рано, но Final Fantasy 16 прямо сейчас пророчат рекордные продажи для всей серии в момент релиза.

По приблизительным подсчетам аналитика с ником Genki, который специализируется на азиатском рынке, только в Японии и только на физических носителях будет продано около полумиллиона копий Final Fantasy 16. При этом показатели в других странах будет намного выше, особенности в части США и Великобритании. Если верить предварительным подсчетам, общий тираж игры на релизе составит примерно 3 миллиона копий, что станет новым рекордом для всей серии Final Fantasy.

Для сравнения, ремейк популярной Final Fantasy 7 добрался до отметки в 5 миллионов проданных копий только через три месяца после своего релиза. Аналитики полагают, что ажиотаж вокруг Final Fantasy 16 и количество потенциальных игроков намного выше, поэтому игра обеспечит себе отличный старт и будет хорошо продаваться в течение нескольких месяцев, вероятно, обойдя показатели ремейка Final Fantasy 7.