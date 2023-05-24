Final Fantasy 16 22.06.2023
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Мы не нуждаемся в вашем спасении - вышел новый красочный трейлер Final Fantasy 16

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Новости

В рамках мероприятия PlayStation Showcase был показан новый трейлер готовящейся к выходу этим летом Final Fantasy 16. Продолжение легендарной серии JRPG обещает получиться динамичным и с, как всегда, захватывающей историей.

В отличии от всех предшественников, 16-ая номерная часть не станет смешивать в своем сеттинге магию и технологии, выстраивая целостный фэнтезийный мир. Исходя из трейлера, можно предположить, что история игры будет достаточно жесткой и не лишена флера мрачного фэнтези, который стал популярен в последнее время.

О новой части Final Fantasy 16 известно не так много, но если исходить из интервью разработчиков, игрокам следует ожидать полноценную игру с завершенной историей, которой не потребуются патчи первого дня и прочие ухищрения. С момента, когда игру демонстрировали прессе, прошло больше двух лет и все это время ушло не только на дальнейшую разработку, но и на полировку продукта. Будем надеяться, что одна из флагманских серий Sony не подведет фанатов.

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