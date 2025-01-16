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Final Fantasy 16 22.06.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.6 411 оценок

На Developer_Direct собираются представить Xbox-версию Final Fantasy 16, но это не та самая "загадочная игра"

Lunersun
Новости

Final Fantasy 16 скоро может появиться на Xbox. Об этом рассказал инсайдер Lunatic Ignus, по словам которого игру собираются показать на ближайшей презентации Developer_Direct. Причём это будет не та самая «загадочная игра от неназванной студии», о которой уже говорили, а совершенно отдельный, пятый проект.

Сама презентация пройдёт 23 января в девять вечера по Москве. На ней покажут DOOM: The Dark Ages, South of Midnight и Clair Obscur: Expedition 33, ну и, видимо, ещё пару неанонсированных проектов.

Игровая презентация Xbox Developer_Direct пройдет 23 января 2025 года
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Wolfenstein

филька спенсер где же триллионы хитов обещанные ?

0
Шаман Шаманыч

Правильно, сонибои и пк-бояре уже этот мусор попробовали, теперь и биллибои должны помучаться!

-4
Юрий Пенкин

ну мучение будет более лёгким со всеми вышедшими со старта патчами

1