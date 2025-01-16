На Developer_Direct собираются представить Xbox-версию Final Fantasy 16, но это не та самая "загадочная игра"

Final Fantasy 16 скоро может появиться на Xbox. Об этом рассказал инсайдер Lunatic Ignus, по словам которого игру собираются показать на ближайшей презентации Developer_Direct. Причём это будет не та самая «загадочная игра от неназванной студии», о которой уже говорили, а совершенно отдельный, пятый проект.

Сама презентация пройдёт 23 января в девять вечера по Москве. На ней покажут DOOM: The Dark Ages, South of Midnight и Clair Obscur: Expedition 33, ну и, видимо, ещё пару неанонсированных проектов.