Final Fantasy 16 22.06.2023
7.2 167 оценок

На сайте Final Fantasy XVI вновь появилось упоминание перевода на русский

Simple Jack
Новости

На сайте Square Enix вновь вернули упоминание перевода субтитров в Final Fantasy XVI на русский язык. Информация о текстовой локализации появилась спустя два дня после того, как она пропала по неизвестной причине.

12 июня 2023 года вышла демоверсия Final Fantasy XVI, в которой были субтитры на русском языке. Согласно обновленной информации на сайте Square Enix, перевод теперь точно появится в полной игре.

Final Fantasy XVI выйдет 22 июня 2023 эксклюзивно на PlayStation 5.

Источник  
6
4
Последние посты по игре Final Fantasy 16
Разработчики Final Fantasy 16 рассказали о побочных заданиях и показали одно из них
Разработчики Final Fantasy 16 рассказали о побочных заданиях и показали одно из них
Как вам Демоверсия? Ваши впечатления
Как вам Демоверсия? Ваши впечатления
В новом ролике сравнили графику и производительность в демоверсии Final Fantasy 16
В новом ролике сравнили графику и производительность в демоверсии Final Fantasy 16
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Ar55555

вкл.-выкл.

3
yrroodd

Футболисты ) Мяч снова у скваров )

3
Сyberpunk

Ну конечно, они увидели сколько людей из РФ кинулись качать демку и проходить (и я в их числе), что решили вернуть упоминание того, что локализация там есть. Бабки всё решают!

0
noscome

И это правильно, игры вне политики и каких-то субъективных мнений/заблуждений.

2