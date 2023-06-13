На сайте Final Fantasy XVI вновь появилось упоминание перевода на русский

На сайте Square Enix вновь вернули упоминание перевода субтитров в Final Fantasy XVI на русский язык. Информация о текстовой локализации появилась спустя два дня после того, как она пропала по неизвестной причине.
12 июня 2023 года вышла демоверсия Final Fantasy XVI, в которой были субтитры на русском языке. Согласно обновленной информации на сайте Square Enix, перевод теперь точно появится в полной игре.
Final Fantasy XVI выйдет 22 июня 2023 эксклюзивно на PlayStation 5.
вкл.-выкл.
Футболисты ) Мяч снова у скваров )
Ну конечно, они увидели сколько людей из РФ кинулись качать демку и проходить (и я в их числе), что решили вернуть упоминание того, что локализация там есть. Бабки всё решают!
И это правильно, игры вне политики и каких-то субъективных мнений/заблуждений.