На сайте Final Fantasy XVI вновь появилось упоминание перевода на русский

На сайте Square Enix вновь вернули упоминание перевода субтитров в Final Fantasy XVI на русский язык. Информация о текстовой локализации появилась спустя два дня после того, как она пропала по неизвестной причине.

12 июня 2023 года вышла демоверсия Final Fantasy XVI, в которой были субтитры на русском языке. Согласно обновленной информации на сайте Square Enix, перевод теперь точно появится в полной игре.

Final Fantasy XVI выйдет 22 июня 2023 эксклюзивно на PlayStation 5.