Наоки Ёсида доволен приемом игроков Final Fantasy 16 ©

Продюсер Final Fantasy 16 Наоки Ёсида и его команда довольны приемом, оказанным игре не только критиками, но и геймерами, о чем свидетельствуют отличные оценки на Metacritic.

В дополнение к среднему показателю в 87 баллов, основанному на 128 обзорах международной прессы, пользовательский рейтинг Final Fantasy XVI составляет 83 балла, что является результатом 6355 оценок игроков: цифры воодушевили разработчиков, что подтвердил Ёсида в ходе интервью GamerBraves.

«В последнее время все больше и больше геймеров смотрят на рейтинги Metacritic как на шкалу оценки видеоигр. В последние годы оценки игр Square Enix то поднимались, то опускались, и, учитывая, что с момента выхода последней основной Final Fantasy прошло семь лет, мы знали, что многие игроки оценили бы Final Fantasy XVI, начиная со среднего балла», — объясняет Ёсида во время интервью(начиная с минуты 02:25), а затем добавляет, что «к счастью, мы получили хорошие оценки и положительные отзывы». отзывы сообщества, игроки наслаждаются этой новой Final Fantasy, и мы чувствуем облегчение».

Возможно, также в свете ценных отзывов команда думает о том, как еще больше расширить то, что было сделано с игрой: как сообщил Ёсида, идеи для Final Fantasy 16 DLC оцениваются, чтобы удовлетворить потребности пользователей, которые уже прошли приключение и хотят узнать гораздо больше об истории Клайва Росфилда.