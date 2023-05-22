Наоки Ёсида объясняет, почему режим Новой игры+ в Final Fantasy 16 является настоящим хардкорным режимом ©

Многим геймерам нравятся сложные задачи, и Final Fantasy XVI потенциально может удовлетворить эту потребность, по словам ее продюсера Наоки Ёсиды.

Настоящая проблема снова возникает с Новой игрой+. Как разработчики, мы действительно считаем, что Новая игра+, особенно режим Final Fantasy, является действительно сложным режимом, и вызов действительно начинается там. Вы сохраняете все способности, которые вы изучили. Вы сохраняете свой уровень и все свои атрибуты и используете это в новой, очень, очень сложной игре. И все зависит от вашего мастерства, вашей техники и выбора правильных аксессуаров, которые улучшат способности, которые вы используете в данный момент.

То, как Ёсида-сан описывает это, наверняка покажется знакомым игрокам Final Fantasy XIV, которые привыкли к такого рода столкновениям с измененными и улучшенными механиками, чтобы сделать их более сложными. Он называется режимом «Дикарь» и очень популярен среди игроков, которые сосредотачиваются на преодолении сложного игрового процесса.

Вдобавок ко всему Final Fantasy XVI на самом деле довольно сложна даже во время первого прохождения. Особенно битвы с боссами требуют хорошего выбора времени и ситуационной осведомленности. Это не Soulsborne, но не ждите прогулки по парку.

Final Fantasy XVI выйдет на PS5 22 июня 2023 года.