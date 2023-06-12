Не вырезали: в демо-версии Final Fantasy XVI есть русский язык ©

Сегодня, 12 июня в 11:00 по Московскому времени, на PlayStation 5 вышла демо-версия Final Fantasy XVI. В игре есть русский язык в виде субтитров - похоже то, что Square Enix удалила упоминание русского языка со своего сайта, не коснулось самой игры.

В демо-версии Final Fantasy XVI игрокам доступен только пролог, прохождение которого займёт чуть более двух часов. Весь полученный прогресс можно будет перенести в полную версию, которая выйдет 22 июня на PlayStation 5.

Final Fantasy XVI — находящаяся в разработке компьютерная игра в жанре Action/RPG, разрабатываемая японской компанией Square Enix. Игроков ждет эпический мир темного фэнтези, в котором судьба земли решается могучими айконами и повелевающими ими доминантами.

Это история Клайва - воина, получившего звание Первого Щита и поклявшегося защищать своего младшего брата Джошуа, доминанта Феникса. Вскоре Клайв окажется участником чудовищной трагедии и поклянется отомстить темному айкону Ифриту - таинственной сущности, несущей бедствия.