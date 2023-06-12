Не вырезали: в демо-версии Final Fantasy XVI есть русский язык

Сегодня, 12 июня в 11:00 по Московскому времени, на PlayStation 5 вышла демо-версия Final Fantasy XVI. В игре есть русский язык в виде субтитров - похоже то, что Square Enix удалила упоминание русского языка со своего сайта, не коснулось самой игры.
В демо-версии Final Fantasy XVI игрокам доступен только пролог, прохождение которого займёт чуть более двух часов. Весь полученный прогресс можно будет перенести в полную версию, которая выйдет 22 июня на PlayStation 5.
Final Fantasy XVI — находящаяся в разработке компьютерная игра в жанре Action/RPG, разрабатываемая японской компанией Square Enix. Игроков ждет эпический мир темного фэнтези, в котором судьба земли решается могучими айконами и повелевающими ими доминантами.
Это история Клайва - воина, получившего звание Первого Щита и поклявшегося защищать своего младшего брата Джошуа, доминанта Феникса. Вскоре Клайв окажется участником чудовищной трагедии и поклянется отомстить темному айкону Ифриту - таинственной сущности, несущей бедствия.
думаю у starfield точно такая же ситуация/ bethesda : Не при всех , но у нас есть русский язык
Тут майки уже решают, так что с учетом их последних действий это вряд ли ...
Ну, беседка последнее время реально с ума сходит. У людей скурим в эпике забрали, который с часами и за деньги был. Потом зачем-то на взломанную игру добавили денуво, это про призрака Токио. Плюс просили ограничить коробочный пасс для ру комунити...
Ну с учётом их нынешних хозяев я даже и не сомневаюсь, что игру для тех кто купит из России могут начать банить тогда, так что и про русский язык можно наверное там уже забыть...
При этом, у презентации Майков, были русские субтитры. Так что, ожидать можно всякого.
УУУ ща заценим на олед телике в 4к, эх Срарфилд в 30 фпс кайф гейм будет