Final Fantasy 16 22.06.2023
7.1 165 оценок

Не вырезали: в демо-версии Final Fantasy XVI есть русский язык

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2BLaraSex
Новости

Сегодня, 12 июня в 11:00 по Московскому времени, на PlayStation 5 вышла демо-версия Final Fantasy XVI. В игре есть русский язык в виде субтитров - похоже то, что Square Enix удалила упоминание русского языка со своего сайта, не коснулось самой игры.

В демо-версии Final Fantasy XVI игрокам доступен только пролог, прохождение которого займёт чуть более двух часов. Весь полученный прогресс можно будет перенести в полную версию, которая выйдет 22 июня на PlayStation 5.

Final Fantasy XVI — находящаяся в разработке компьютерная игра в жанре Action/RPG, разрабатываемая японской компанией Square Enix. Игроков ждет эпический мир темного фэнтези, в котором судьба земли решается могучими айконами и повелевающими ими доминантами.
Это история Клайва - воина, получившего звание Первого Щита и поклявшегося защищать своего младшего брата Джошуа, доминанта Феникса. Вскоре Клайв окажется участником чудовищной трагедии и поклянется отомстить темному айкону Ифриту - таинственной сущности, несущей бедствия.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Killermag

думаю у starfield точно такая же ситуация/ bethesda : Не при всех , но у нас есть русский язык

-3
DanteMax31

Тут майки уже решают, так что с учетом их последних действий это вряд ли ...

1
Ds_Raider DanteMax31

Ну, беседка последнее время реально с ума сходит. У людей скурим в эпике забрали, который с часами и за деньги был. Потом зачем-то на взломанную игру добавили денуво, это про призрака Токио. Плюс просили ограничить коробочный пасс для ру комунити...

-1
DanteMax31 Ds_Raider

Ну с учётом их нынешних хозяев я даже и не сомневаюсь, что игру для тех кто купит из России могут начать банить тогда, так что и про русский язык можно наверное там уже забыть...

0
Balmont92 DanteMax31

При этом, у презентации Майков, были русские субтитры. Так что, ожидать можно всякого.

0
RickeyIMBA

УУУ ща заценим на олед телике в 4к, эх Срарфилд в 30 фпс кайф гейм будет

-6