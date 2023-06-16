Некоторые игроки начали получать первые копии Final Fantasy 16, опасайтесь спойлеров ©

До запуска Final Fantasy 16 осталась неделя, и, как и ожидалось, некоторые копии уже находятся в руках игроков до даты выпуска, назначенной на 22 июня, поэтому они могут поделиться серьёзными спойлерами о сюжете или игровом контенте в Интернете, которые возможно, вы хотели бы открыть для себя сами.

Тревогу поднял портал VGC, который предпочел не делиться той информацией, которая уже просочилась в сеть. Если вы в любом случае не боитесь испортить сюрприз, вам не составит труда найти информацию на таких форумах, как ResetEra, где некоторые пользователи уже делятся впечатлениями от новой игры серии от Square Enix.

Всем остальным, очевидно, рекомендуется держаться подальше от социальных сетей, таких как Twitter и YouTube, в частности. На самом деле, главная страница платформы Google может рекомендовать видео на основе ваших предпочтений, и в этом случае вы можете столкнуться со спойлерами даже с обложками видео.