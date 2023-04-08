Новая информация о структуре мира Final Fantasy XVI ©

В прошлом разработчики неоднократно заявляли, что игра не будет полностью с открытым миром, а будет состоять из нескольких больших зон для исследования. И теперь Наоки Йошида, продюсер Final Fantasy XVI, поделился дополнительной информацией по данному вопросу.

По словам Йошиды, Final Fantasy XVI по своей структуре будет похожа на Final Fantasy X и XII, с картой мира, откуда можно будет путешествовать в другие ее части. Также в игре будет хаб, где можно будет купить новые предметы и улучшить свое оружие.

У нас есть так называемая карта мира. И на этой карте мира есть области, в которые вы можете путешествовать, выбирая их, вы плавно переходите в эту область. Затем вы выполняете там основное задание, а после завершения миссии возвращаетесь в ключевую область под названием " Убежище".

Возвращение в ранее пройденные локации также будет иметь свои преимущества. По словам Йошиды, там можно будет найти новые задания, поохотиться и даже предметы для улучшения своего персонажа.

Каждое место, которое вы разблокируете, станет доступным для посещения в любое время. Так что если вы решите: "Ладно, я хочу попробовать что-то другое, я пока отдохну от основного сюжета", вы сможете вернуться в локации, которые посещали раньше, и исследовать их. И в некоторых из этих локаций появятся новые побочные задания, которые вы сможете начать выполнять. Там вы сможете заняться чем-то другим. Вы можете исследовать, вы можете охотиться. Вы можете находить предметы, выполнять задания.

Final Fantasy XVI выйдет 22 июня 2023 года на PlayStation 5.