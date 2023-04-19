Новое раннее сравнительное видео Final Fantasy 16 подчеркивает значительные визуальные улучшения по сравнению с анонсом ©

Final Fantasy XVI выглядит все лучше и лучше с каждым новым показом, и ясно, как ее визуальные эффекты значительно улучшились с момента выхода игры в 2020 году. Насколько они улучшились, было показано в новом видео, которое недавно было опубликовано в Интернете.

Новое раннее сравнительное видео, созданное Final FanTV, сравнивает кадры из трейлера «Пробуждение», опубликованного еще в сентябре 2020 года, с кадрами, показанными на прошлой неделе в State of Play, подчеркивая, как было улучшено практически все, от моделей персонажей до освещения и теней. значительно. Следует отметить одну очень интересную вещь: несмотря на повышение визуального качества, художественный стиль остался неизменным, еще больше подчеркнув, что Наоки Ёсида и его команда имели определенное представление о направлении предстоящей новой части серии.

Даже без прямого сравнения с более ранними кадрами последний показ Final Fantasy XVI был определенно впечатляющим. С тем, что кажется плотным сочетанием элементов экшена и ролевой игры, следующая часть серии определенно станет новым началом для франшизы, которая уже сильно изменилась с момента ее создания.

На данный момент Final Fantasy XVI будет использовать уникальные функции консоли очень интересными способами. Тактильная обратная связь контроллера DualSense, например, будет использоваться для отображения деталей, которые раньше были невозможны. Кроме того, по словам директора Хироси Такаи, без памяти консоли и SSD игра все еще находилась бы в разработке.

Final Fantasy XVI выходит на PlayStation 5 22 июня. Вероятнее всего, выйдет и ПК-версия, но она не выйдет ровно тогда, когда закончится шестимесячный период эксклюзивности.