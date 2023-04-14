Новое расширенное видео геймплея Final Fantasy 16 из апрельского выпуска State of Play ©

Как и было обещано, State of Play от 13 апреля 2023 года сосредоточился исключительно на Final Fantasy 16 и показал длинное геймплейное видео новой игры Square Enix, позволяющее глубже взглянуть на разные элементы игрового процесса и игрового мира.

В частности, речь пойдёт о мире, персонажах и могущественных эйконах, воплощениях, которые дают жизнь эпическим и захватывающим битвам между мифологическими существами. Видео, представленное Наоки Ёсидой, показывает некоторые ролики и геймплей, освещая элементы истории, исследуемый игровой мир и боевую систему Final Fantasy 16.

Продюсер повторил, что игра не имеет прямой связи с другими главами серии, поэтому в нее могут играть и новички.

Это также первая настоящая ролевая игра в серии с очень ориентированным на действие подходом к боевой системе, но с элементами ролевой игры, касающимися управления и развития персонажа. История следует за главным героем Клайвом в разные периоды его жизни, от юности до 20-30 лет.

Навигация в игровом мире происходит через карту мира с различными отмеченными достопримечательностями, которые увеличиваются по мере открытия новых областей, что позволяет напрямую переходить из одного места в другое, учитывая, что в данном случае это не открытый мир.

Эволюция Клайва происходит в стиле традиционного дерева навыков, где очки, заработанные в бою, вкладываются в открытие новых навыков или улучшение уже имеющихся. Эти способности и характеристики также зависят от Эйкона, связанного с персонажем, что приводит к некоторым характерным элементам.

В видео также показан Торвал, волк, который сопровождает Клайва в каждом приключении, а также может быть использован в бою. В определенный момент истории главный герой открывает доступ к убежищу Сида, своего рода хабу, который позволяет получить доступ к различным магазинам, улучшениям и тренировочным зонам. В дополнение к этому, в этой области можно получать информацию об основных и второстепенных квестах, а также отслеживать события истории и различных встреченных персонажей.

Наконец, были также показаны некоторые сражения между Эйконами, которые представляют собой самые зрелищные моменты Final Fantasy 16, инсценируя колоссальные сражения между мифологическими существами с использованием мощной магией. В конце видео также сообщается, что музыку написал Кенши Йонезу.

Разработка Final Fantasy 16 завершена, игра выйдет 22 июня 2023 года для PS5.