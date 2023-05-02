Новые геймплейные ролики Final Fantasy 16 знакомят с механиками и разнообразными возможностями ©

Сегодня Square Enix выпустила несколько новых геймплейных видеороликов предстоящей Final Fantasy 16.

В роликах демонстрируются различные аспекты игры, знакомящие с различными механиками. Мы начинаем со столкновений Эйконов, которые позволяют нам сражаться в титанических битвах между Эйконами.

Второй ролик посвящен сражениям с использованием способностей Эйконов, которые главный герой Клайв Росфилд черпает непосредственно из способностей этих титанов.

Далее мы рассмотрим режим "Сюжетный фокус", который автоматически экипирует все "Своевременные аксессуары", делающие сражения значительно более доступными для игроков, которые просто хотят насладиться историей.

Затем мы рассмотрим различные способности и то, как Клайв может открывать их и повышать уровень, настраивая свои силы в бою.

В другом видеоролике показан Торгал, собачий друг Клайва, которому можно приказать сражаться рядом с нами различными способами.

И последнее, но не менее важное, еще одно видео демонстрирует команду. По мере развития сюжета различные компаньоны будут путешествовать с Клайвом и сражаться рядом с ним. В отличие от Торгала, они управляются ИИ.

Если вы не знакомы с Final Fantasy 16, то это следующая основная игра сверхпопулярной серии фэнтези от Square Enix. В разработке игры принимают участие многие разработчики из команды Final Fantasy 14, что, конечно, не удивительно, учитывая успех последней MMORPG серии, число зарегистрированных аккаунтов в которой по состоянию на прошлый год превысило 27 миллионов по всему миру.

По слухам, игра представляет собой более мрачный подход к концепции Final Fantasy, а ее боевая система полностью основана на действии. Тем не менее, вы можете ожидать множество традиционных концепций серии, включая Чокобо и Муглов.

Дата выхода запланирована на 22 июня 2023 года, пока только для PS5, и игра уже отправилась на золото. Версия для ПК также, вероятно, появится в какой-то момент, хотя официальной даты ее выхода пока нет.