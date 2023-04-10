Новые видеоролики Final Fantasy XVI демонстрируют Чокобо и Торгала ©

Square Enix продолжает делиться интересными подробностями о своей грядущей основной игре Final Fantasy Final Fantasy XVI. На этот раз они сосредоточились на животных-компаньонах, начиная с чокобо, который, безусловно, бросает на нас довольно суровый взгляд.

Затем мы еще раз взглянем на Торгала, лучшего друга-собаку героя Клайва, который может сражаться на нашей стороне, быть объектом нашей привязанности и вести нас по игровому миру.

Если вы не знакомы с Final Fantasy XVI, это следующая основная игра ультрапопулярной фэнтезийной серии от Square Enix. Ее разработку возглавляют многие разработчики из команды Final Fantasy XIV, что неудивительно, учитывая успех последней MMORPG серии, в которой недавно было зарегистрировано более 27 миллионов учетных записей по всему миру.

Запланированная дата выпуска — 22 июня 2023 года для PS5, и она уже ушла на золото. Версия для ПК также, вероятно, появится в какой-то момент, хотя официальной даты ее выпуска на данный момент нет. Демоверсия запланирована и должна появиться незадолго до выхода игры.