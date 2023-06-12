Новый гендиректор Square Enix говорит, что в детстве он на всё забивал, чтобы поиграть в новую Final Fantasy

Во время праздничного мероприятия по случаю выхода Final Fantasy 16 в Лос-Анджелесе 11 июня Такаси Кирю рассказал поклонникам о своих отношениях с крупнейшей ИС Square Enix. Говоря о конкретном моменте в серии Final Fantasy, Кирю сказал:
С того момента я был на крючке. Я стал фанатом Final Fantasy на всю жизнь. Каждый раз, когда выходила новая игра, я должен был найти время, чтобы поиграть. Забудь о домашнем задании, забудь о еде, забудь о сне! Я все равно сплю на уроках.
Доказывая свою приверженность франшизе еще больше, Кирю добавляет:
Пока мои друзья занимались спортом или другими делами, я был сосредоточен на играх. И да, мне не раз говорили учителя: "Если ты все время играешь в игры, ты не добьешься успеха в жизни". Но они были бы очень удивлены, если бы увидели, что я сейчас стою на этой сцене вместе с вами.
Очевидно, что Square Enix выбрала правильного человека на должность генерального директора, которую Кирю занял еще в 2022 году.
Я верю, что игры обладают безграничными возможностями, - продолжает Кирю, - они способны изменить ход нашей жизни. Как новый генеральный директор Square Enix, я буду продолжать лелеять те детские воспоминания, которые привили мне дух геймера.
Это все полная чушь. Потому что совершенно точно не достаточно быть задротом какой-то игры, чтобы сделать хорошую игру. Точно так же как и недостаточно безумно любить классическую музыку и слушать её целыми днями, чтобы стать хорошим композитором. Для создания хорошей игры, как и любого другого искусства, надо в первую очередь обладать редкими способностями по созданию этого искусства. И эти способности ничего общего не имеют с задротством.
он забивал на школу ради игры и в итоге стал гендиректкором этой самой игры
Ты глубоко заблуждаешься. Гендиректорами просто так не становятся. Первое - должны быть папа с мамой богатыми. Во-вторых надо уметь хорошо воровать и обманывать, чтобы был свой бизнес. Ну и в третьих нужны навыки по созданию вокруг себя людей с такими же качествами, которые помогут тебе пробиться выше, то есть нужные связи.