Новый гендиректор Square Enix говорит, что в детстве он на всё забивал, чтобы поиграть в новую Final Fantasy ©

Во время праздничного мероприятия по случаю выхода Final Fantasy 16 в Лос-Анджелесе 11 июня Такаси Кирю рассказал поклонникам о своих отношениях с крупнейшей ИС Square Enix. Говоря о конкретном моменте в серии Final Fantasy, Кирю сказал:

С того момента я был на крючке. Я стал фанатом Final Fantasy на всю жизнь. Каждый раз, когда выходила новая игра, я должен был найти время, чтобы поиграть. Забудь о домашнем задании, забудь о еде, забудь о сне! Я все равно сплю на уроках.

Доказывая свою приверженность франшизе еще больше, Кирю добавляет:

Пока мои друзья занимались спортом или другими делами, я был сосредоточен на играх. И да, мне не раз говорили учителя: "Если ты все время играешь в игры, ты не добьешься успеха в жизни". Но они были бы очень удивлены, если бы увидели, что я сейчас стою на этой сцене вместе с вами.

Очевидно, что Square Enix выбрала правильного человека на должность генерального директора, которую Кирю занял еще в 2022 году.

Я верю, что игры обладают безграничными возможностями, - продолжает Кирю, - они способны изменить ход нашей жизни. Как новый генеральный директор Square Enix, я буду продолжать лелеять те детские воспоминания, которые привили мне дух геймера.