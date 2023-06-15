Обзоры и оценки Final Fantasy XVI появятся за два дня до релиза игры ©

Final Fantasy XVI - одна из самых ожидаемых игр последних нескольких лет, которая наконец-то приближается к своему официальному релизу в этом месяце. И для геймеров, которые не прочь ознакомиться с рецензиями и узнать оценки, появились первые подробности.

Журналист Джейсон Шрайер, отвечая одному из пользователей в социальных сетях, заявил, что у него есть много мыслей, которыми он поделится на следующей неделе относительно Final Fantasy XVI, намекая на рецензию.

Также, согласно новой информации, все детали, такие как обзоры, оценки и прочее о Final Fantasy XVI, будут опубликованы 20 июня 2023 года, за два дня до официального релиза игры. Еще одна важная деталь - для купивших цифровую копию игры опция загрузки также появится 20 июня 2023 года на PlayStation 5.

Final Fantasy XVI находится в разработке для PlayStation 5, дата выхода назначена на 22 июня 2023 года.