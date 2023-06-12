Final Fantasy 16 22.06.2023
7.1 165 оценок

Первые 16 минут кампании Final Fantasy 16

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monk70
Новости

IGN выпустил видео геймплея с первыми шестнадцати минутами сюжетной кампанией Final Fantasy 16, всего за несколько дней до запуска игры, которая будет доступна с 22 июня исключительно на PS5.

Как и ожидалось, эпизоды сначала знакомят нас с воображаемым этой главы, с захватывающим столкновением между Эйконом, которое уступает место конкретности экспедиции, в которой мы встречаем главного героя приключения, Клайва Росфилда.

Даже не успеть вдохнуть интриги совета королевства Валистея, как на них нападают могущественные и таинственные силы во главе с Шивой, Эйконом, контролирующим лед, и титаном, который продолжает сокрушать все на своем пути.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Сyberpunk

Прошел демку! Игра ТОП. Это вам не сопливая 15я часть. Здесь всё очень серьезно! Сюжет прям как в Игре Престолов, с кровавыми сценами, предательством, и даже есть одна похотливая бабенка... Не удивлюсь, если в релизной версии дальше по сюжету будет обнаженка.

1
Ds_Raider

Шиву с большой буквы, а Титана (тоже имя) с маленькой.

0
Satty
Как и ожидалось, эпизоды сначала знакомят нас с воображаемым этой главы

Что?

которое уступает место конкретности экспедиции

что?

Даже не успеть вдохнуть интриги совета королевства Валистея

что?

0