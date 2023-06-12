Первые 16 минут кампании Final Fantasy 16 ©

IGN выпустил видео геймплея с первыми шестнадцати минутами сюжетной кампанией Final Fantasy 16, всего за несколько дней до запуска игры, которая будет доступна с 22 июня исключительно на PS5.

Как и ожидалось, эпизоды сначала знакомят нас с воображаемым этой главы, с захватывающим столкновением между Эйконом, которое уступает место конкретности экспедиции, в которой мы встречаем главного героя приключения, Клайва Росфилда.

Даже не успеть вдохнуть интриги совета королевства Валистея, как на них нападают могущественные и таинственные силы во главе с Шивой, Эйконом, контролирующим лед, и титаном, который продолжает сокрушать все на своем пути.