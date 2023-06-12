Первые 16 минут кампании Final Fantasy 16

IGN выпустил видео геймплея с первыми шестнадцати минутами сюжетной кампанией Final Fantasy 16, всего за несколько дней до запуска игры, которая будет доступна с 22 июня исключительно на PS5.
Как и ожидалось, эпизоды сначала знакомят нас с воображаемым этой главы, с захватывающим столкновением между Эйконом, которое уступает место конкретности экспедиции, в которой мы встречаем главного героя приключения, Клайва Росфилда.
Даже не успеть вдохнуть интриги совета королевства Валистея, как на них нападают могущественные и таинственные силы во главе с Шивой, Эйконом, контролирующим лед, и титаном, который продолжает сокрушать все на своем пути.
Прошел демку! Игра ТОП. Это вам не сопливая 15я часть. Здесь всё очень серьезно! Сюжет прям как в Игре Престолов, с кровавыми сценами, предательством, и даже есть одна похотливая бабенка... Не удивлюсь, если в релизной версии дальше по сюжету будет обнаженка.
Шиву с большой буквы, а Титана (тоже имя) с маленькой.
Что?
что?
что?