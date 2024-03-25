ПК-версия Final Fantasy 16 может выйти через несколько месяцев, уже идет тестирование дополнений

Ключевой геймдизайнер Final Fantasy 16 и продюсер франшизы Наоки Ёсида не так давно обрадовал игроков хорошими вестьми о портировании ролевого экшена для ПК. В начале марта разработчик заявил, что ПК-версия Final Fantasy 16 уже находится на финальной стадии полировки, не став уточнять детали разработки. В рамках разговора с журналистами и Famitsu он намекнул, что геймеры могут получить порт уже в ближайшее время. Команда разработчиков Creative Business Unit III из Creative Business Unit III все работает над оптимизацией игры, но уже занимается контентом из дополнений.
Как отмечает Ёсида в интервью, разработка Final Fantasy 16 для ПК идет гладко и в какой-то степени опережает график, установленный внутри студии. Сейчас разработчики занимаются полировкой некоторых технических нюансов и отладкой версии игры с двумя сюжетными дополнениями.
Для версии, в которую добавлены два DLC, еще предстоит провести оптимизацию, но я не думаю, что нам придется ждать еще год. Я думаю, что ПК-версия будет выпущена в разумные сроки.
— заявил продюсер Наоки Ёсида.
Также он добавил, что уже в скором времени будет озвучены системные требования для Final Fantasy 16, которые будут учитывать современные технологии и бюджетные ПК, как было с прошлыми играми. Разработчик надеется выпустить Final Fantasy 16 на ПК практически сразу после завершения этапа оптимизации, поскольку его ко
На этом моменте разработчики умерли так как не смогли справиться с оптимизацией и теперь в минимальные требования придется ставить rtx 4090 что бы получить хотя бы 30 кадров с dlss в режиме производительности в 1080p
Не драматизируй. 4090 для фулхд это уже слишком. Вот 1050ти вполне реалистично.
насколько надо быть душным что бы не выкупить рофла про современную оптимизацию. хотя местами это даже уже и не шутка что гочподам настолько плевать как кищать свой код на другую платформу не используя и половину потанцевала железки. Стоит ли отмечать что особенно этим любят грешить японцы как раз при портировании на комп.
На меня гониш а сам шутки не понял.
А я орнул с твоей)
Борцы с системными требованиями всегда лезут туда со своими гтх
Можно было вместо цифры в конце 15 и 16 финалок, какое нибудь название придумать, зачем эти цифры в этой серии игр, ума не приложу, ведь сюжетно все равно не одна часть финалок не связаны!
Новая цифра в названии,это не обязательно продолжение сюжета.
Я не понимаю почему разрабы просто не укажут дату релиза осенью. Думаю и так ведь все понимают что она на пк выйдет осенью. Оптимизацию на пк невозможно так долго делать, я понимаю что они очень мало ресурсов на это выделили. Но я думаю она уже почти на финальном этапе, просто сейчас не выгодно её выпускать, сейчас вышла dragon's dogma 2, которая очень крутая, в мае будет ещё хеллблейд 2 и многие другие проекты. Летом люди не очень играют, вот и остаётся осень. Было бы круто если в самом начале осени, я жду её
В самом начале осени уже куча ожидаемых проектов выходит по типу Спейс Марин 2
И как Спейс Марин связан с Финалкой? Две совершенно разные игры под разные аудитории. Dragons dogma 2 по сути очень схожа с Финалкой, тоже мир фентази, тоже экшен/рпг, хеллблейд тоже в таком стиле.
Я условно люблю такие игры, и если они выйдут одновременно мне придётся выбирать между ними, а спейс марин меня абсолютно не интересует, даже не факт что буду играть в неё, хотя когда то давно нравились стратегии по вархамеру
Что это значит?
Козел что ли
По быстрей бы.
Что-то жалко консольщиков стало,не выпускайте на пука пж)
О нет, это жи эксклюзив. Нинада пука версию. Сонсолщики вены повскрывают.
FF 16 не была эксклюзивом. У поломойки на эту игру были привилегии в один год и все это знали) Вопрос был только в том, насколько много денег занесут консольщики, чтобы сквары держали игру для пк в разработке.
Как мы видим, не особо то много))))
было бы круто