По словам инсайдера, Final Fantasy 16 заглянет и на Xbox Series X|S

Согласно информации, полученной от Ника Бейкера, инсайдера и соучредителя портала XboxERA, Square Enix якобы работает над портом Final Fantasy 16 на Xbox Series X|S теперь, когда период эксклюзивности PS5 закончился.

Эта информация поступила из последнего подкаста XboxERA, где Бейкер утверждает, что получил ее от того же источника, который ранее сообщил ему о присутствии Visions of Mana во время Xbox Developer_Direct на этой неделе, которая действительно состоялась.

Как обычно, стоит относиться к подобным слухам с долей недоверия и скепсиса, поскольку они не могут быть никак проверены. В прошлом Бейкер уже сообщал о нескольких слухах, которые оказались верными, но также и был и неправ. Сам он часто советует проявлять осторожность и призывает не принимать на веру всю информацию из своих источников.

Тем не менее, возможное портирование Final Fantasy 16 на Xbox Series X|S - не такая уж абсурдная гипотеза, учитывая, что период эксклюзивности PS5 закончился в конце 2023 года и что Square Enix выразила готовность выпустить больше игр на "зеленые" платформы, как в случае с Final Fantasy 14 и Visions of Mana, которая была одним из главных героев Developer_Direct от Microsoft, показанного на этой неделе.

Мало того, по словам Джеза Кордена, известного журналиста Windows Central, между Square Enix и Microsoft также ведутся переговоры о переносе Final Fantasy 7 Remake на Xbox Series X|S.