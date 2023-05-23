По словам разработчиков, Final Fantasy 16 настолько отполирована, что ей не нужен патч первого дня ©

В отличие от большинства игр, выходящих в наши дни, Final Fantasy XVI, вероятно, не получит патча первого дня. Иными словами, команда разработчиков считает, что игра завершена и отполирована, и что она не нуждается в каких-либо исправлениях после релиза.

Режиссер Хироши Такаи сообщил Game Informer, что в настоящее время не планируется обновлять ролевую игру во время запуска, но вряд ли мы удивимся, если патчи начнут появляться позже, когда игроки начнут оставлять свои отзывы. Но все же очень приятным является тот факт, что такая крупнобюджетная игра будет готова к запуску прямо из коробки - настоящая редкость в наш век исправлений первого дня.

По словам Такаи, все в команде уверены в своей финальной сборке Final Fantasy XVI и считают, что игра должна быть готова к запуску, понимая, что не у всех есть доступ к интернету, необходимый для загрузки патча первого дня в свете одновременного глобального релиза Final Fantasy XVI. Поэтому на данный момент они не будут загружать большой патч 22 июня, когда игра выйдет на PlayStation 5. Тем не менее, Такаи отмечает, что CBUIII ежедневно тестирует игру и ищет ошибки, и в результате все может измениться, но сейчас, как и во времена старой Final Fantasy, эта часть должна работать так, как полагается из коробки.

Если смотреть со стороны, то кажется, что разработка Final Fantasy XVI шла довольно гладко - особенно по сравнению с ее предшественницами. Если верить словам ключевых сотрудников, это не всегда так, но даже в этом случае команда явно уверена в том, что она создала.

Безусловно, все это не будет иметь никакого значения, если игроки столкнутся с проблемами при релизе, так что будем надеяться, что Final Fantasy XVI будет настолько отшлифована, насколько это вообще возможно.