По словам редактора VG247, ПК-версия Final Fantasy XVI не будет эксклюзивом EGS

Вчера на форуме Resetera пользователи обсуждали анонс ПК-версии Final Fantasy XVI: один из пользователей предположил, что игра будет эсклюзивом Epic Games Store, как это было с FF VII Remake, но в дискуссию вмешался редактор издания VG247.
По его словам, насколько ему известно: на данный момент никакого контракта на эксклюзивность с EGS не заключено. Он уточнил, что ближе к релизу всё еще может поменяться, но на данный момент это обстоит так.
Кроме того, по его мнению DLC не станут эпилогом и не будут продолжать историю, а скорее расширят ее в середине. Что-то по типу DLC Citadel/Arrival у Mass Effect.
срочно нужны продажи, сони не справились
Разве егс не достаточно дает денег? Тут номерная 16, должны неплохо так занести