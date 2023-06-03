По слухам, в Square Enix наблюдается некоторая "паника" из-за низкого количества предзаказов Final Fantasy 16

Согласно новому слуху, в Square Enix наблюдается некоторая "паника" в отношении Final Fantasy 16. Точнее, Square Enix, согласно этому слуху, "слегка паникует" из-за количества предварительных заказов игры, которое якобы ниже, чем количество предварительных заказов Final Fantasy 15. Сообщение поступило от инсайдера индустрии Имрана Хана, источника, который имеет довольно смешанную репутацию. По словам Хана, прогноз учитывает меньшее количество платформ.
В дополнение к этому Хан рассказал о продажах Final Fantasy 7, отметив, что, хотя сначала ремейк продавался "довольно хорошо", его продажи замедлились быстрее, чем прогнозировала Square Enix.
Я говорю об этом, потому что недавно я слышал, что Square Enix немного паникует из-за количества предварительных заказов Final Fantasy 16, которые отстают от Final Fantasy 15 даже с учетом меньшего количества платформ запуска. Конечно, это цифры предварительных заказов, и они обычно полезны только для оценки гарантированных продаж в первый день (по сравнению с потенциальными продажами в первый день), так что фактические цифры могут поразить всех. Но, учитывая текущие данные, я задаюсь вопросом, не хотят ли они напомнить людям о существовании следующей главы трилогии ремейков Final Fantasy 7 и дать ей больше маркетингового времени, чем они планировали. Первоначальные продажи Remake были довольно хорошими, но они замедлились быстрее, чем ожидала Square Enix, поэтому я полагаю, что они очень хотят, чтобы Rebirth продавалась как можно лучше. Ну, конечно, они хотят, но я полагаю, что они очень, очень надеются на рост продаж.
Правда ли все это? Кто знает. Но даже если это так, это не означает, что у игры проблемы. Цифры предварительных заказов могут быть полезны для оценки продаж в первый день, но не более того. Пока что Final Fantasy 16 выглядит так, что Square Enix ожидает большой успех. Что еще более важно, игра выглядит и звучит великолепно, а это главное для фанатов.
Final Fantasy 16 выйдет во всем мире 22 июня 2023 года. Когда игра выйдет, она станет эксклюзивом для PlayStation 5 и будет эксклюзивной для этой платформы как минимум шесть месяцев, если не больше, а потенциально и гораздо дольше.
Вот эта строка говорит все сама за себя. Игра выглядит топ, все у нее будет норм.
из-за низкого количества предзаказов
Ну да, привыкли что холопы заблаговременно деньги отдают, а тут обломчик.
Скорее думаю гон, чем правда... Уже десяток раз говорили про игру и её попадание в топ рейтингов ожидания игроков, так что не думаю что продажи у неё будут маленькие... В любом случае игра скоро уже выходит, так что увидим.
В Топ рейтинг были не только консольщики и тонну пкшников, уж не спроста всех волновала тема выхода на ПК.
Её надо было сразу на пк- её на ПК ждут больше чем на консолях.
Ну да, у тебя прям статистика есть))). Скоро увидим, где её больше ждут и где сколько купят, в любом случае на ПК она выйдет через какое-то время, экз всего на полгода на консолях по контракту, а пока полируют пусть, ведь в последнее время для нормальной игры, после релиза как раз пол года и проходит, пока оптимизацию завезут...
По трейлерам игра меня вообще не цепляет, то ли трейлеры такие то ли игра сама, а вот пятнадцатую финалку трейлеры меня убедили и ждать и купить и даже стала первой игрой в серии которую поиграл
+,слабо выглядит,посмотрим что получится.Пора им браться за ремейки Parasite Eve 1-2
Пытался играть в 13, 10 финалки. Не смог долго. А вот 15 действительно зацепила. Прошёл до конца.
ну 7 больше хочется так то
По роликам кроме боевки реально все выглядит странно, физики травым нет, мир пустой, прям похоже на Star Ocean последний, на релизе станет ясно, надеюсь, что в плане сюжета будет хорошей, а то в этом плане ничего давно не было.
Во-первых, боевая система не всем фанатам по душе.
Во-вторых, хочется верить, что игроки наконец поняли, какие бывают игры на релизе, и не спешат с предзаказами.
не вижу ее в стиме, что они там предпродают? будет страница, поглядим цены - может кто и купит. А вообще такое лучше сначала пощупать, а потом думать.