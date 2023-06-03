По слухам, в Square Enix наблюдается некоторая "паника" из-за низкого количества предзаказов Final Fantasy 16 ©

Согласно новому слуху, в Square Enix наблюдается некоторая "паника" в отношении Final Fantasy 16. Точнее, Square Enix, согласно этому слуху, "слегка паникует" из-за количества предварительных заказов игры, которое якобы ниже, чем количество предварительных заказов Final Fantasy 15. Сообщение поступило от инсайдера индустрии Имрана Хана, источника, который имеет довольно смешанную репутацию. По словам Хана, прогноз учитывает меньшее количество платформ.

В дополнение к этому Хан рассказал о продажах Final Fantasy 7, отметив, что, хотя сначала ремейк продавался "довольно хорошо", его продажи замедлились быстрее, чем прогнозировала Square Enix.

Я говорю об этом, потому что недавно я слышал, что Square Enix немного паникует из-за количества предварительных заказов Final Fantasy 16, которые отстают от Final Fantasy 15 даже с учетом меньшего количества платформ запуска. Конечно, это цифры предварительных заказов, и они обычно полезны только для оценки гарантированных продаж в первый день (по сравнению с потенциальными продажами в первый день), так что фактические цифры могут поразить всех. Но, учитывая текущие данные, я задаюсь вопросом, не хотят ли они напомнить людям о существовании следующей главы трилогии ремейков Final Fantasy 7 и дать ей больше маркетингового времени, чем они планировали. Первоначальные продажи Remake были довольно хорошими, но они замедлились быстрее, чем ожидала Square Enix, поэтому я полагаю, что они очень хотят, чтобы Rebirth продавалась как можно лучше. Ну, конечно, они хотят, но я полагаю, что они очень, очень надеются на рост продаж.

Правда ли все это? Кто знает. Но даже если это так, это не означает, что у игры проблемы. Цифры предварительных заказов могут быть полезны для оценки продаж в первый день, но не более того. Пока что Final Fantasy 16 выглядит так, что Square Enix ожидает большой успех. Что еще более важно, игра выглядит и звучит великолепно, а это главное для фанатов.

Final Fantasy 16 выйдет во всем мире 22 июня 2023 года. Когда игра выйдет, она станет эксклюзивом для PlayStation 5 и будет эксклюзивной для этой платформы как минимум шесть месяцев, если не больше, а потенциально и гораздо дольше.