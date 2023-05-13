Подробности относительно игровой демоверсии Final Fantasy 16 от Square Enix будут раскрыты в ближайшее время ©

Подробности относительно игровой демоверсии Final Fantasy 16 от Square Enix будут раскрыты в ближайшее время, и никаких задержек ожидать не стоит.

Во время недавнего стрима Final Fantasy 16 Letter from the Producer Наоки Ёсида заявил, что поклонники могут рассчитывать на доступную демоверсию Final Fantasy 16 до выхода игры 22 июня 2023 года. Он сказал, что объявит дату и дальнейшие подробности относительно демоверсии в ближайшее время.

Ёсида отметил, что он подробно расскажет о содержании демоверсии, в том числе о том, как, по его мнению, игроки будут взаимодействовать с различными игровыми механиками и системами. Пока неясно, будет ли в демонстрационном ролике представлен тот же фрагмент игры, с которым пресса ознакомилась ранее. Он также еще раз подтвердил, что задержек с выходом Final Fantasy 16 больше не будет. Он в шутку добавил, что после ее выхода он поговорит с продюсером Final Fantasy 14, то есть с самим собой, о возможности сотрудничества между двумя играми.