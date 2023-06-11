Похоже, что Final Fantasy 16 не будет переведена на русский язык ©

Final Fantasy 16 выходит уже через две недели и на днях появились сообщения, что игра получит перевод на русский язык, но Square Enix отредактировала страницу со списком локализаций и удалила строку с упоминанием русского языка.

Похоже, что изменения были внесены только вчера и редактировать список локализаций столь близко к релизу довольно странное решение. Быть может перевод на русский не успели доделать и он остался в ресурсах игры, а менеджер был не в курсе таких изменений. Но поставщики игры в РФ подтверждали наличие русского на основании описания на коробочных версиях, так что нам придется подождать выхода игры 22 июня, чтобы убедиться окончательно.