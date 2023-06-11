Похоже, что Final Fantasy 16 не будет переведена на русский язык

Final Fantasy 16 выходит уже через две недели и на днях появились сообщения, что игра получит перевод на русский язык, но Square Enix отредактировала страницу со списком локализаций и удалила строку с упоминанием русского языка.
Похоже, что изменения были внесены только вчера и редактировать список локализаций столь близко к релизу довольно странное решение. Быть может перевод на русский не успели доделать и он остался в ресурсах игры, а менеджер был не в курсе таких изменений. Но поставщики игры в РФ подтверждали наличие русского на основании описания на коробочных версиях, так что нам придется подождать выхода игры 22 июня, чтобы убедиться окончательно.
на торрентах выйдет уже с переводом и потом поиграем)))пошли они в сраку
Вот и раскрыт секрет, для чего нужна полугодовая консольная эксклюзивность, чтоб кустари за это время успели перевести все диалоги.
Ещё один "Starfield". Мне кажется, что будто кто-то видит русский язык в списке, подаёт жалобу и потом компания "ради своей репутации" его убирает
Теперь все логично, связано с уходом, по японскому серийному канону и лучшим западным аналогам. Не зря же записали Square Enix в прогрессивные конформисты. Хочется верить, что и не начинали переводить, иначе вся эта история с отмороженными ушами назло мамке и выпиливанием готовой оплаченной локализации откровенно кринжово выглядит.
Чё
Фуры с дисками едут назад? Да и там нет аналогичного и очень известного языка, кто играть то будет по итогу?
Информация про диски была несколько месяцев назад, напечатали их месяц назад, все могло измениться. В случае форс-мажора, заклеят указание языка стикером, дескать, на нем приоритетная информация. А вообще для заинтересованных нужно ждать официального подтверждения от Буки. Про фуры ты тоже загнул, хватит и и одной. Цены в ритейле на физические диски сейчас дороже, чем купить в цифре в другом регионе, куда и переехало большинство.
И вообще, как говорят настоящие фанаты серии, -- главное есть оригинальный японский язык, все остальное не аутентично. Речь конечно про озвучку. Но я в свое время на первой ПС так FF7 проходил, когда мне на Горбушке впарили диск только с таковой, даже текст был иероглифами. Это было специфично. Сейчас у людей есть выбор, можно вообще пройти мимо, раз такое отношение со стороны издателя.
Как и у большинства игр скворешников,даже до санкций, продажи в нашем регионе не очень.Они пытались с 15 финалки зайти,полную локализацию сделали и местный маркетинг,не получилось,из-за слива пиратки до релиза продажи на ПК у нас вообще околонулевые были.
Да просто некоторым надо было поменьше ныть на всех русскоязычных ресурсах, что это худшая часть и не финалка вообще...
Ныть начали именно после провала на пк,чтобы оправдаться,во время консольного релиза были спорные моменты,особенно нудный эпизод с побегом,но в целом игра была невероятно годная.
Кому как
Нытьё стояло с самого релиза на консолях. Тогда вся серия была в основном прерогативой консольщиков, пекарям и сравнивать было не с чем... А от игры получил кучу удовольствия, особенно от побочных "симовских" активностей.