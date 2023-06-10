Портал IGN показал 13 минут геймплея Final Fantasy 16 со сражениями с мини-боссами

Портал IGN опубликовал 13 минут эксклюзивного игрового процесса Final Fantasy 16 с демонстрации охоты на монстров.
Грималкин - это монстр 32-го уровня ранга C, чем-то напоминающий гиену или леопарда. Atlas - враг 45-го уровня ранга S, похожий на Железного гиганта, одного из самых легендарных врагов Final Fantasy. Эффектные бои и взаимодействие с напарниками прилагаются.
Final Fantasy 16 выходит 22 июня только на PlayStation 5.
Ничего не видно из за дурацких эффектов,напихали и думают ,как красиво .Прохожу мимо всегда когда вижу такое, портит всё впечатление от геймлея .В любой момент при просмотре ролика во время боя поставив на паузу кроме эффектов почти ничего не видно , ни героя ни врагов. Я хз зачем так делать то
это японцы. Тут ничего не поделать.
Ну и проходи. Я думаю разрабы не разорятся из за того что один ноунейм на пегешке не скачает игру с торрента.
Хз чё там можно разглядеть
Игра - "мечта" эпилептика.
Уже сделал предзаказ, жду не дождусь игру.