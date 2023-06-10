Final Fantasy 16 22.06.2023
7.1 165 оценок

Портал IGN показал 13 минут геймплея Final Fantasy 16 со сражениями с мини-боссами

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butcher69
Новости

Портал IGN опубликовал 13 минут эксклюзивного игрового процесса Final Fantasy 16 с демонстрации охоты на монстров.

Грималкин - это монстр 32-го уровня ранга C, чем-то напоминающий гиену или леопарда. Atlas - враг 45-го уровня ранга S, похожий на Железного гиганта, одного из самых легендарных врагов Final Fantasy. Эффектные бои и взаимодействие с напарниками прилагаются.

Final Fantasy 16 выходит 22 июня только на PlayStation 5.

Трейлеры
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Комментарии: 6
Ваш комментарий
AleksandrLondon2077

Ничего не видно из за дурацких эффектов,напихали и думают ,как красиво .Прохожу мимо всегда когда вижу такое, портит всё впечатление от геймлея .В любой момент при просмотре ролика во время боя поставив на паузу кроме эффектов почти ничего не видно , ни героя ни врагов. Я хз зачем так делать то

0
Bobby270688

это японцы. Тут ничего не поделать.

0
Pravdarub

Ну и проходи. Я думаю разрабы не разорятся из за того что один ноунейм на пегешке не скачает игру с торрента.

0
AleksandrLondon2077
Спойлер

Хз чё там можно разглядеть

0
Bobby270688

Игра - "мечта" эпилептика.

0
NarkoSky

Уже сделал предзаказ, жду не дождусь игру.

-3