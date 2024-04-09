Появились новые изображения дополнения The Rising Tide для Final Fantasy 16

Пока мы ждем, когда будет опубликована версия Final Fantasy 16 для ПК, Square Enix предоставила новые изображения локаций, которые у нас будет возможность изучить в дополнении The Rising Tide.
Скриншоты демонстрируют красочные локации, в которых Клайв побывает во время (вероятно) последнего приключения Final Fantasy 16. Напоминаем, что игроки PS5 смогут отправиться в это новое приключение с 18 апреля. Клайв и его союзники вызваны в Мисидию от имени Доминанта Левиафана. Когда они направляются в этот район, они обнаруживают, что он не пострадал от Плети, как остальной мир.