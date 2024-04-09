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Final Fantasy 16 22.06.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.4 295 оценок

Появились новые изображения дополнения The Rising Tide для Final Fantasy 16

monk70
Новости

Пока мы ждем, когда будет опубликована версия Final Fantasy 16 для ПК, Square Enix предоставила новые изображения локаций, которые у нас будет возможность изучить в дополнении The Rising Tide.

Скриншоты демонстрируют красочные локации, в которых Клайв побывает во время (вероятно) последнего приключения Final Fantasy 16. Напоминаем, что игроки PS5 смогут отправиться в это новое приключение с 18 апреля. Клайв и его союзники вызваны в Мисидию от имени Доминанта Левиафана. Когда они направляются в этот район, они обнаруживают, что он не пострадал от Плети, как остальной мир.

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