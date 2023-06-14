Проблемы с производительностью демоверсии Final Fantasy 16 связаны с устаревшим билдом игры

Компания Square Enix на днях выпустила продолжительную игровую демонстрацию Final Fantasy 16, которая позволяла ознакомиться с прохождением первых двух часов ожидаемого проекта. Несмотря на заверения разработчиков об идеальном техническом состоянии, к удивлению многих, экшен испытывает некоторые проблемы с производительности. В частности, игроков огорчили просадки с 60 до 40 FPS в производительном режиме. Тем не менее в релизной версии Final Fantasy 16 таких проблем не будет, в сети объяснили причину проблем в демоверсии.
Большинство визуальных дефектов и просадок количество кадров в демоверсии Final Fantasy 16 достаточно легко объяснить. Нет, игре не требуется обязательный патч первого дня, от которого успели отказаться разработчики. Дело в том, что пробная версия игра банально использует устаревший билд Final Fantasy 16. Демоверсии будет отставать от релизной версии, как минимум двумя итерациями игры.
В сети обратили внимание, что сборка Final Fantasy 16 в демоверсии обозначается версией 1.01. В то время как релизная версия экшена будет использовать уже версию 1.03. Это было видно по последним геймплейным роликам, а также подтверждено Square Enix.
Реальное техническое состояние Final Fantasy 16 игроки смогут оценить уже через неделю. Выход экшена состоится 22 июня на PlayStation 5.
В режиме качества играю всегда на PS5(если есть) и вообще ни в одной игре проблем не заметил с падением фпс, а вот с режимом производительности в ЗВ, Elden Ring( очень сильные просадки) и Хогвартсе на старте были проблемы, в других не замечал или не играл... Осталось не долго, так что посмотрим как будут обстоять дела в FF16 на самом деле, но в демке просадок в режиме качества не было...
Падения были на старте у многих, но из того, что реально мешало игре, помню Horizon: Forbidden West, которая вообще уводила PS5 в слайдшоу до второго патча, особенно в сюжетных квестах. В FFXVI были просадки в финальном бою, там около 20 ФПС, а может и меньше секунд так на 10-15, когда они разносят колонны, плюс в паре моментов в катсценах были.
У меня в режиме качестве такого не было в этот момент, да и вообще не было. Только ролик пропущен был сам в первый раз, когда начинается тренировка и было подвисание в этот момент, после обновления демки, такого больше не происходило.
Я играл со старта в неё и такого вообще не было у меня, единственная глючная была это Elden Ring, там по сей день просадки и подергивания в режиме производительности, но из за этого я её и бросил, так как и в качестве было не возможно играть тогда, а сейчас уже желания нет, хоть 3 раза начинал и в качестве вроде нормально сейчас, но меня хватает теперь не на долго, впечатление первое испорчено...
В конце демки FFXVI есть у всех, тоже самое на любом прохождение на YT. На счёт Horizon Forbidden West зависит от того, что значит на старте, патч выкатили на 2 день после офф релиза, можно было и не заметить, впервые это появляется в сюжетной миссии на болотах, многие по сюжету не шли же сразу.
Использовать сырой билд в демо-версии, которая должна рекламировать игру и привлекать игроков - отличный план, надежный, бл..ть, как щвейцарские часы.
Если разрабы не могут довести до ума демку, то какой будет вся игра?
Я помню ещё в киберпанке и целой куче проектов обещали, что в патче первого дня всё исправят)
Не заметил проблем с производительностью, изредка просадки небольшие только и всего. Игра шикарна по сюжету и приятна по боевке. Жду релиз
Вчера поиграл в демку...Пппц графика устаревшая, такое можно было вполне выпускать и на 4ой плойке. 15ая финалка помойму выглядела лучше в плане лицевой анимации.