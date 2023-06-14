Проблемы с производительностью демоверсии Final Fantasy 16 связаны с устаревшим билдом игры ©

Компания Square Enix на днях выпустила продолжительную игровую демонстрацию Final Fantasy 16, которая позволяла ознакомиться с прохождением первых двух часов ожидаемого проекта. Несмотря на заверения разработчиков об идеальном техническом состоянии, к удивлению многих, экшен испытывает некоторые проблемы с производительности. В частности, игроков огорчили просадки с 60 до 40 FPS в производительном режиме. Тем не менее в релизной версии Final Fantasy 16 таких проблем не будет, в сети объяснили причину проблем в демоверсии.

Большинство визуальных дефектов и просадок количество кадров в демоверсии Final Fantasy 16 достаточно легко объяснить. Нет, игре не требуется обязательный патч первого дня, от которого успели отказаться разработчики. Дело в том, что пробная версия игра банально использует устаревший билд Final Fantasy 16. Демоверсии будет отставать от релизной версии, как минимум двумя итерациями игры.

В сети обратили внимание, что сборка Final Fantasy 16 в демоверсии обозначается версией 1.01. В то время как релизная версия экшена будет использовать уже версию 1.03. Это было видно по последним геймплейным роликам, а также подтверждено Square Enix.

Реальное техническое состояние Final Fantasy 16 игроки смогут оценить уже через неделю. Выход экшена состоится 22 июня на PlayStation 5.