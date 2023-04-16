Продажи Final Fantasy XVI подскочили после показа на State of Play

14 апреля прошла очередная трансляция State of Play, на которой разработчики Final Fantasy XVI показали более 20 минут геймплея. После этого СМИ отметили, что продажи физических копий игры резко подскочили на Amazon.

Так, Deluxe-издание Final Fantasy XVI лидирует среди всех игр для PS5 в американском регионе Amazon. Оно стоит $100 (около 8150 рублей по курсу ЦБ без НДС) и включает в себя стилбук, карту мира и несколько внутриигровых бонусов. Базовое издание расположилось на четвертой позиции.

Final Fantasy XVI удалось опередить NBA 2K23, Star Wars Jedi: Survivor и ремейк Resident Evil 4.

Final Fantasy XVI выходит 22 июня на PS5.