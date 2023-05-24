Final Fantasy 16 22.06.2023
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Продюсер Final Fantasy 16 рассказал, как заставил команду разработчиков смотреть "Игру престолов"

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butcher69
Новости

Сюжет Final Fantasy 16 стал предметом жарких споров с момента выхода игры. Разработчики из Square Enix намеренно создали более зрелую игру, в которой также присутствуют сексуальные сцены и кровопролитие, что сразу же вызвало сравнения с "Игрой престолов/Песнью льда и огня" Джорджа Р.Р. Мартина.

В недавнем разговоре с Eurogamer Наоки Ёсида подтвердил, что вся основная команда из 30 разработчиков, приступивших к работе над игрой, должна была получить полный комплект "Игры престолов" на Blu-ray и посмотреть его, чтобы воспроизвести аналогичные ощущения в Final Fantasy 16.

С возрастом я понял, что мне нравится, когда мои фантазии больше основаны на реальности. Мы хотели создать что-то, что действительно найдет отклик у многих людей. И когда мы увидели, как "Игра престолов", а до этого серия "Песнь льда и пламени", нашла отклик у игроков, мы поняли, что это то, что мы тоже хотим сделать. Когда мы только начали создавать игру, мы заставили нашу основную команду из примерно 30 человек очень рано купить Blu-ray "Игры престолов" и обязали всех посмотреть его, потому что мы хотели получить именно такие ощущения.

В том же интервью арт-директор Хироси Минагава добавил:

Если мы хотим создать что-то с западной атмосферой, мы должны обратиться к Западу за вдохновением. И поэтому такие вещи, как "Игра престолов" - это то, на что мы обращаем внимание, потому что такого рода вещи не существуют там, где мы живем в Японии.

Запланированная дата выхода эксклюзивно для PS5 - 22 июня 2023 года, и игра уже отправилась на золото. Версия для ПК также, вероятно, появится в какой-то момент, хотя на данный момент официальной даты ее выхода нет.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
ModRed555

Главное первые сезоны, а не последние:)))

-1
Ds_Raider

Он просто сказал, что там есть

-1