Продюсер Final Fantasy 16 разъяснил заявление об отказе от нумерации в названиях будущих игр франшизы ©

Продюсер Final Fantasy 16 разъясняет свое предыдущее заявление о том, что франшиза может отказаться от нумерованных названий в будущих частях.



В предыдущем интервью, данном в мае, продюсер Final Fantasy 16 предположил, что в будущем серия Final Fantasy может отказаться от нумерованных частей. Сообщалось, что он обсуждал возможность отказа от нумерованных частей для будущих игр со Square Enix, хотя это было бы не в его власти. В интервью также говорилось, что он понимает, почему нумерация может сбить с толку начинающих фанатов, которые могут подумать, что им нужно играть в другие игры, чтобы начать следующую. Недавно Ёсида выступил с разъяснением, что это не то, что он сказал в интервью.



Продюсер Final Fantasy 16 утверждает, что он не говорил, что хочет убрать цифры, хотя журналисты предположили обратное. Ёсида говорит, что его спросили, не думал ли он убрать цифру "16" из названия игры, и утверждает, что у него уже был такой разговор. Однако это было перекручено в идею, что он хочет убрать их из будущих игр, что не соответствует действительности.



Ёсида пояснил далее, заявив, что если Final Fantasy уберет свой номер из названий, то их можно будет принять за совершенно другую игру или спин-офф долгоиграющей франшизы, которых уже очень много. Поэтому он считает, что не имеет смысла удалять номера из игр Final Fantasy.



Кроме того, Ёсида утверждает, что сами фанаты также сильно привязаны к наследию Final Fantasy, а цифры также важны для идентичности каждой игры. Он считает, что было бы слишком сложно убрать нумерацию из основных игр, поэтому в названии этой игры присутствует цифра "16". Он также не смог вспомнить много игровых франшиз с таким количеством цифр в названиях, а франшиза The King of Fighters - единственная, которую он смог вспомнить, которая достигла таких же высоких цифр, как Final Fantasy. Его позабавило, что в первых сообщениях его слова были перевраны, но он был рад прояснить ситуацию.