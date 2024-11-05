Продюсер Final Fantasy 16 считает, что идея эксклюзивных игр для определённых платформ постепенно уходит в прошлое

Продюсер Final Fantasy 16 Наоки Ёсида заявил, что идея эксклюзивных игр для определённых платформ постепенно уходит в прошлое. В интервью японскому сайту 4Gamer, обсуждая предстоящую игру FANTASIAN Neo Dimension, Ёсида отметил, что платформенные эксклюзивы теряют актуальность, и теперь ключевую роль играет доступность игр на как можно большем количестве устройств.

Ёсида подчеркнул, что сейчас ПК является крупнейшей игровой платформой, а стриминг и мобильные устройства становятся всё более популярными, особенно среди молодого поколения. Он считает, что если есть возможность адаптировать игру для различных устройств, стоит охватить как можно более широкую аудиторию, вместо того чтобы ограничиваться одной платформой.

Ёсида также упомянул, что Final Fantasy XVI, выпущенная сначала как эксклюзив для PlayStation 5, пострадала из-за ограниченной аудитории. Продажи были слабее, чем ожидалось, как и у Final Fantasy VII Rebirth. Square Enix пересматривает свою стратегию, теперь ориентируясь на мультиплатформенные релизы, что подтверждается выходом FANTASIAN Neo Dimension сразу на Xbox Series X|S.