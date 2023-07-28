Продюсер Final Fantasy 16 считает, что вся критика игры исходит от токсичных геймеров

Продюсер игры Final Fantasy 16 Наоки Йошида пожаловался в сети на обилие критики своего проекта со стороны токсичных геймеров. Разработчик полагает, что в негативном ключе о проекте высказываются только хейтеры, которым лишь бы дай повод облить помоями свежий релиз.
Господин Йошида, дескать, утомился от чтения негативных отзывов от людей, которые, якобы, любят саму серию, но ненавидят Final Fantasy 16. Разработчик не уточнил, в чем именно заключается негатив, да и такие жалобы выглядят очень странно, учитывая лестные отзывы критиков и пользователей об игре на релизе.
Несмотря на это, продюсеру не помешало бы, вероятно, прислушаться к отзывам, если в них имеется конструктивная и обоснованная критика. Ведь, кто может изучить игру лучше, чем сами игроки? Соответственно, и укажут они на, действительно, важные моменты, которые Square Enix может учесть при разработке следующих частей серии.
Исходит от тошнотиков 👅
Сам не играл и не фанат этой серии, но сами фанаты серии не довольны реализацией рпг составляющей игры, а также мира. Глупое решение таких людей причислять к хейтерам они могут только растерять свою фанбазу..
Судя по обзорам от RPG там вообще ничего практически нет.
От каких геймеров? Игра то только на мёртвой пс5. Там её купили люди без окончания "...мер".
Игровое кино выкатили и жалуются потом на геймеров))
Сенц ров новый критиковали(негативили уже) все кому не лень, но разработчик не стал ничего предпринимать, игра провалилась, а здесь оказывается просто так набрасывают. Я не думаю что фанаты финалки настолько отбитые, потому что даже 7 часть ремейка подвигалась критике, да и я сам критиковал игру за тупые моменты(хотя я не особо то в финалках разбираюсь), те более фанаты больше горюют что новые части не очень выходят, поэтому здесь больше накопительный негатив сыграл. Но если вообще нет никакой критики или даже негатива, как двигаться разработчику дальше? Наверно идеальный пример это ремейк резидента 4, где сразу затыкают всех фанаты этой игры, но как я понял, только с 7 части фанаты резидента стали появляться более менее и они не особо знают что было до этого раньше, поэтому когда "вообще" появилась какая то критика 4 части, то я даже удивился что вроде бы идеальный продукт КРИТИКУЮТ, но перед ремейком я прошел оригинал сначала, чтобы вообще имеет какое то представление о игре, и когда много разных "нюансов в угоду современным игрокам" перевесили "качественную доработку существующих элементов оригинала", то да, я больше буду фанатам доверять, нежели новичкам в игровой индустрии, потому что сегодня игры по содержанию очень слабые и удивить современного игрока не составляет особо труда.