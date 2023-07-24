Продюсер Final Fantasy 16 за два месяца до релиза игры изучил все негативные отзывы игроков ©

На японском телевидении вышел развернутый репортаж о трудоемком производстве Final Fantasy 16, которая стала крупнейшим релизом Square Enix в этом году. Большая часть выпуска была посвящена режиссеру всей франшизы, Наоки Ёсиде, поставившему перед собой цель подарить поклонникам самую уникальную часть Final Fantasy. Уже после выхода игры можно сказать, что ему удалось воплотить задуманное, но до релиза игры Ёсиде сильно переживал.

Несмотря на свой многолетний опыт работы в игровой индустрии и должность в Square Enix, которая предусматривает контроль над всей франшизой Final Fantasy, Ёсиде очень переживает из-за любой негативной реакции. Как признался сам разработчик, он "трус, который очень боится реакции игроков".

В преддверии скорого релиза Final Fantasy 16, Ёсиде полностью погрузился в изучение мнения пользователей об игре. Как отмечает продюсер, ещё за два месяца до выхода игры он успел прочитать все негативные отзывы игроков на Final Fantasy 16 в комментариях под роликами на YouTube.

Оттуда он понял, что многих геймеров сильно беспокоит техническая составляющая игры. В какой-то момент Ёсиде даже задумался о внезапном переносе игры на более поздний срок, чтобы отполировать повторно каждый аспект масштабной ролевой игры. Позднее он все же отказался от этой идеи, но до самого дня выхода игры часто задерживался в офисе и даже спал на своем рабочем месте.