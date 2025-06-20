Продюсер Final Fantasy и креативный директор намекают на выход Final Fantasy 16 на Nintendo Switch 2

Final Fantasy 16 совсем недавно вышла на консолях Xbox Series, а это значит, что теперь в нее можно играть на PlayStation, Xbox и ПК, а Nintendo все еще не в деле. По крайней мере, на данный момент, как продюсер серии в Square Enix, Наоки Ёсида и креативный директор Казутоё Маэхиро, похоже, только что намекнули, что Final Fantasy 16 может выйти на Nintendo Switch 2.

Пользователь ResetEra заметил в последней видеотрансляции «Письмо от продюсера» для Final Fantasy 14 ближе к концу, когда Ёсида и Маэхиро обсуждали, чего игрокам ждать от мира Final Fantasy, например, выхода Final Fantasy 16 на Xbox, они шутили, что Nintendo — единственная оставшаяся платформа, на что Маэхиро ответил, что «приложит все усилия».

На первый взгляд, это шутка между друзьями и коллегами, и она никоим образом не является официальным подтверждением того, что Final Fantasy 16 выйдет на Switch 2. Но это не первый раз, когда упоминается порт Final Fantasy 16 на Switch 2.

В начале этого года ходили слухи о выходе Final Fantasy 16 на Switch 2, а теперь, когда мы знаем, что Final Fantasy 7 Remake Intergrade выйдет на Switch 2, появились намеки на то, что остальная часть этой трилогии также выйдет на Switch 2.

Увидеть Final Fantasy 16 на Nintendo Switch — несбыточная мечта, которая, вероятно, никогда не осуществится, но если Final Fantasy 7 Remake, а может быть, и вся остальная серия, смогла выйти на Switch 2, то и Final Fantasy 16 тоже сможет.

Конечно, она не будет выглядеть так, как на вашем ПК, PS5 или устройстве Xbox Series, но успешный порт игры станет еще одним примером того, насколько больше возможностей доступно на Nintendo Switch 2 по сравнению с ее предшественницей