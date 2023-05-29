Продюсер Final Fantasy XVI говорит, что игроки ненавидят пустые открытые миры, ссылаясь на критику FFXV ©

Поскольку до выхода Final Fantasy XVI осталось меньше месяца, неудивительно, что Game Informer посвятил свое ежемесячное информационное пространство широко ожидаемой ролевой игре от Square Enix.



Одна из статей посвящена тому, почему игра не была задумана как игра с открытым миром. Впервые мы услышали об этом в июне, когда продюсер Наоки Ёсида объяснил, что команда Final Fantasy XVI хотела рассказать глобальную историю и поэтому решила отказаться от варианта с открытым миром. Несколько недель спустя Ёсида добавил, что на создание полностью реализованного открытого мира, основанного на всей карте, ушло бы около пятнадцати лет.

В своем ответе Game Informer Наоки Ёсида повторил все вышесказанное, но при этом добавил пример, чтобы донести свою точку зрения: Square Enix хотела избежать ситуации, когда открытый мир Final Fantasy XVI будет пустым, поскольку именно это больше всего ненавидят геймеры.

Например, если вы создаете открытый мир в 23 отделениях Токио, то, по сути, ваша история должна происходить в 23 отделениях Токио, и она не может происходить за их пределами. Вы можете создать больше территорий за его пределами, но тогда это потребует много ресурсов, и чем больше вы их создадите, тем больше шансов, что созданная вами огромная территория окажется пустой, а это единственное, что больше всего ненавидят игроки: огромный открытый мир, но в нем нечего делать.

Интересно, что в той же статье Ёсида также упомянул критику Final Fantasy XV. Он упоминает ее в связи с сюжетом (и отмененными DLC). Тем не менее, учитывая, что в более широком контексте речь шла об отсутствии открытого мира в предстоящей игре, трудно не предположить, что он также думал о критике, которую получила FFXV именно потому, что ее мир был в основном пустым.



Несомненно, Final Fantasy XVI лучше обойтись без пустого открытого мира. В идеале, населенный открытый мир был бы лучшим вариантом, но мы должны верить оценке студии, что это было неосуществимо.



