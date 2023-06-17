Продюсер Final Fantasy XVI объясняет, почему игра не выйдет на ПК позже ©

В то время как Final Fantasy XVI выйдет на PS5 на следующей неделе, многие ПК-геймеры, вероятно, разочарованы тем, что не получат игру в то же время.



Во время обширной прямой трансляции, организованной сегодня компанией Square Enix, продюсер Наоки Ёсида объяснил причину, по которой версия для ПК не была выпущена одновременно с PS5.



Ёсида отметил, что команда стремилась к беспроблемной игре без длительных загрузок, и, к сожалению, не было достаточно времени для ее оптимизации для ПК. В результате они хотели бы поработать над этим в будущем. Когда придет время, он поделится подробностями о том, что команда делает для ПК, а пока он благодарит фанатов за терпение.



Он также упомянул, что игра просто не запустится на PS4, поэтому они сосредоточились исключительно на PS5.



