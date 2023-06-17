В то время как Final Fantasy XVI выйдет на PS5 на следующей неделе, многие ПК-геймеры, вероятно, разочарованы тем, что не получат игру в то же время.
Во время обширной прямой трансляции, организованной сегодня компанией Square Enix, продюсер Наоки Ёсида объяснил причину, по которой версия для ПК не была выпущена одновременно с PS5.
Ёсида отметил, что команда стремилась к беспроблемной игре без длительных загрузок, и, к сожалению, не было достаточно времени для ее оптимизации для ПК. В результате они хотели бы поработать над этим в будущем. Когда придет время, он поделится подробностями о том, что команда делает для ПК, а пока он благодарит фанатов за терпение.
Он также упомянул, что игра просто не запустится на PS4, поэтому они сосредоточились исключительно на PS5.
Продюсер Final Fantasy XVI объясняет, почему игра не выйдет на ПК позже©
В то время как Final Fantasy XVI выйдет на PS5 на следующей неделе, многие ПК-геймеры, вероятно, разочарованы тем, что не получат игру в то же время.
Чемоданы от сони
не это они так злы что на пк 15 финалку мало покупали
Ну да конечно сони тут непричем, ну будем надеяться что хотя бы оптимизацию нормальную завезут
нет.
раньше хоть про волшебный ссд пс5 заливали. Сейчас даже не стараются
Кликбейтный заголовок.
Там просто "не" забыли убрать
Тут в заголовке НЕ является лишним!
Ну и бредятина. Как будто бутчер с другого акка сидит.
Выйдет позже же...
не все игры могут позже выходить на пк, вернее могут не только лишь все
Зачем же полить контору в том в чем сама не устает ставить в укор конкурентам. Да и как это ведь экслюзивов тогда будет на один меньше чем у конкурентов.