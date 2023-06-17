Final Fantasy 16 22.06.2023
7.1 170 оценок

Продюсер Final Fantasy XVI объясняет, почему игра не выйдет на ПК позже

©
Procy_on
Новости

В то время как Final Fantasy XVI выйдет на PS5 на следующей неделе, многие ПК-геймеры, вероятно, разочарованы тем, что не получат игру в то же время.

Во время обширной прямой трансляции, организованной сегодня компанией Square Enix, продюсер Наоки Ёсида объяснил причину, по которой версия для ПК не была выпущена одновременно с PS5.

Ёсида отметил, что команда стремилась к беспроблемной игре без длительных загрузок, и, к сожалению, не было достаточно времени для ее оптимизации для ПК. В результате они хотели бы поработать над этим в будущем. Когда придет время, он поделится подробностями о том, что команда делает для ПК, а пока он благодарит фанатов за терпение.

Он также упомянул, что игра просто не запустится на PS4, поэтому они сосредоточились исключительно на PS5.

ПК Индустрия
-18
14
Последние посты по игре Final Fantasy 16
Square Enix выпустила стильный рекламный ролик для Final Fantasy 16
Square Enix выпустила стильный рекламный ролик для Final Fantasy 16
Square Enix подтвердила улучшения производительности Final Fantasy 16 и рассказала о других визуальных параметрах
Square Enix подтвердила улучшения производительности Final Fantasy 16 и рассказала о других визуальных параметрах
Square Enix просит фанатов не делиться утечками Final Fantasy 16 и примет против них меры
Square Enix просит фанатов не делиться утечками Final Fantasy 16 и примет против них меры
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Taicho

Чемоданы от сони

13
Дворф

не это они так злы что на пк 15 финалку мало покупали

-4
MidasPlayer

Ну да конечно сони тут непричем, ну будем надеяться что хотя бы оптимизацию нормальную завезут

8
jax baron

нет.

-3
XBoy360

раньше хоть про волшебный ссд пс5 заливали. Сейчас даже не стараются

6
KeDweller
Продюсер Final Fantasy XVI объясняет, почему игра не выйдет на ПК позже©

Кликбейтный заголовок.

5
Artery Kaulitz

Там просто "не" забыли убрать

3
zjkjt
3
hamshut
Продюсер Final Fantasy XVI объясняет, почему игра не выйдет на ПК позже

Тут в заголовке НЕ является лишним!

Продюсер Наоки Ёсида объяснил причину, по которой версия для ПК не была выпущена одновременно с PS5
3
Антон Патриарх Логвинов

Ну и бредятина. Как будто бутчер с другого акка сидит.

1
AlexFullBeast
Продюсер Final Fantasy XVI объясняет, почему игра не выйдет на ПК позже©

Выйдет позже же...

0
SkyraX

не все игры могут позже выходить на пк, вернее могут не только лишь все

2
Egik81

Зачем же полить контору в том в чем сама не устает ставить в укор конкурентам. Да и как это ведь экслюзивов тогда будет на один меньше чем у конкурентов.

-2
Simple Jack
-2