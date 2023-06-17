Final Fantasy 16 22.06.2023
7.1 170 оценок

Продюсер Final Fantasy XVI объясняет, почему игра выйдет на ПК позже

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Procy_on
Новости

В то время как Final Fantasy XVI выйдет на PS5 на следующей неделе, многие ПК-геймеры, вероятно, разочарованы тем, что не получат игру в то же время.

Во время обширной прямой трансляции, организованной сегодня компанией Square Enix, продюсер Наоки Ёсида объяснил причину, по которой версия для ПК не была выпущена одновременно с PS5.

Ёсида отметил, что команда стремилась к беспроблемной игре без длительных загрузок, и, к сожалению, не было достаточно времени для ее оптимизации для ПК. В результате они хотели бы поработать над этим в будущем. Когда придет время, он поделится подробностями о том, что команда делает для ПК, а пока он благодарит фанатов за терпение.

Он также упомянул, что игра просто не запустится на PS4, поэтому они сосредоточились исключительно на PS5.

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Комментарии: 28
Ваш комментарий
Taicho

Чемоданы от сони

27
Дворф

не это они так злы что на пк 15 финалку мало покупали

-13
KeDweller
Продюсер Final Fantasy XVI объясняет, почему игра не выйдет на ПК позже©

Кликбейтный заголовок.

27
Artery Kaulitz

Там просто "не" забыли убрать

10
prorock Artery Kaulitz

Не забыли. Так больше кликов

4
ratte88

Можешь попробовать репорт кинуть за некачественное оформление. Правда бан получишь, но попытка не пытка.

1
zjkjt
10
XBoy360

раньше хоть про волшебный ссд пс5 заливали. Сейчас даже не стараются

9
RomanV87

главное! что вам Филя никогда ничего не заливает ))))))

3
MidasPlayer

Ну да конечно сони тут непричем, ну будем надеяться что хотя бы оптимизацию нормальную завезут

9
jax baron

нет.

-5
Ds_Raider

Форспокен передает привет отделу оптимизаторам скворешников.

0
hamshut
Продюсер Final Fantasy XVI объясняет, почему игра не выйдет на ПК позже

Тут в заголовке НЕ является лишним!

Продюсер Наоки Ёсида объяснил причину, по которой версия для ПК не была выпущена одновременно с PS5
7
Антон Патриарх Логвинов

Ну и бредятина. Как будто бутчер с другого акка сидит.

6
Agent Qracle

Иногда по стилю текста кажется что да - будто твинк какой то

3
Нейтан Дрейк

Мешки фармит.

2
Стас Кежун

Автор статьи, ты д*******т))) Мои поздравления)))

6
amigolord

Ох уж эти гуанокопипастеры с их обоссоными заголовками и промтовскими статьями, надеюсь для таких дауниточей уже заготовили отдельный котёл в аду!

4
AlexFullBeast
Продюсер Final Fantasy XVI объясняет, почему игра не выйдет на ПК позже©

Выйдет позже же...

1
SkyraX

не все игры могут позже выходить на пк, вернее могут не только лишь все

4
xel32

Я уж испугался что она совсем на пк не выйдет. Уберите лишнее не из заголовка, не играйте с сердечками пк бояр

0
CT3H

"не из заголовка" ?..А из чего тогда?

0
xel32 CT3H

я кавычки забыл хех. Лишнее "не" из заголовка. то бишь слово "не"

0
fortuneismax

Йоши, где норм рейды для 14 финалки, мы уже все поняли что 16 финалка никому из двух ЦА аудиторий не интересна будет - не зумерам которые хотели бы в слешер поиграть, не олдовой аудитории, которая ждет нормальную японскую РПГ.

0
Авраам Линкольн
Продюсер Final Fantasy XVI объясняет, почему игра не выйдет на ПК позже

И слава Богу, что не выйдет! Нам на ПК такого мусора и даром не нужно! Лучше поиграем в старые РПГ, чем в это Г.....!

-1
IILYNXII

Йошидка тот еще лгун - как в финалке 14 народ просил его улучшить текстуры с освещением в игре - сначала у него было виновато слабое железо PS4, теперь - ПК. Может быть, что то добавит к 7.0 в виде решейда 🤣

-2
Egik81

Зачем же полить контору в том в чем сама не устает ставить в укор конкурентам. Да и как это ведь экслюзивов тогда будет на один меньше чем у конкурентов.

-5
Simple Jack
-5