В то время как Final Fantasy XVI выйдет на PS5 на следующей неделе, многие ПК-геймеры, вероятно, разочарованы тем, что не получат игру в то же время.
Во время обширной прямой трансляции, организованной сегодня компанией Square Enix, продюсер Наоки Ёсида объяснил причину, по которой версия для ПК не была выпущена одновременно с PS5.
Ёсида отметил, что команда стремилась к беспроблемной игре без длительных загрузок, и, к сожалению, не было достаточно времени для ее оптимизации для ПК. В результате они хотели бы поработать над этим в будущем. Когда придет время, он поделится подробностями о том, что команда делает для ПК, а пока он благодарит фанатов за терпение.
Он также упомянул, что игра просто не запустится на PS4, поэтому они сосредоточились исключительно на PS5.
Продюсер Final Fantasy XVI объясняет, почему игра выйдет на ПК позже©
В то время как Final Fantasy XVI выйдет на PS5 на следующей неделе, многие ПК-геймеры, вероятно, разочарованы тем, что не получат игру в то же время.
Чемоданы от сони
не это они так злы что на пк 15 финалку мало покупали
Кликбейтный заголовок.
Там просто "не" забыли убрать
Не забыли. Так больше кликов
Можешь попробовать репорт кинуть за некачественное оформление. Правда бан получишь, но попытка не пытка.
раньше хоть про волшебный ссд пс5 заливали. Сейчас даже не стараются
главное! что вам Филя никогда ничего не заливает ))))))
Ну да конечно сони тут непричем, ну будем надеяться что хотя бы оптимизацию нормальную завезут
нет.
Форспокен передает привет отделу оптимизаторам скворешников.
Тут в заголовке НЕ является лишним!
Ну и бредятина. Как будто бутчер с другого акка сидит.
Иногда по стилю текста кажется что да - будто твинк какой то
Мешки фармит.
Автор статьи, ты д*******т))) Мои поздравления)))
Ох уж эти гуанокопипастеры с их обоссоными заголовками и промтовскими статьями, надеюсь для таких дауниточей уже заготовили отдельный котёл в аду!
Выйдет позже же...
не все игры могут позже выходить на пк, вернее могут не только лишь все
Я уж испугался что она совсем на пк не выйдет. Уберите лишнее не из заголовка, не играйте с сердечками пк бояр
"не из заголовка" ?..А из чего тогда?
я кавычки забыл хех. Лишнее "не" из заголовка. то бишь слово "не"
Йоши, где норм рейды для 14 финалки, мы уже все поняли что 16 финалка никому из двух ЦА аудиторий не интересна будет - не зумерам которые хотели бы в слешер поиграть, не олдовой аудитории, которая ждет нормальную японскую РПГ.
И слава Богу, что не выйдет! Нам на ПК такого мусора и даром не нужно! Лучше поиграем в старые РПГ, чем в это Г.....!
Йошидка тот еще лгун - как в финалке 14 народ просил его улучшить текстуры с освещением в игре - сначала у него было виновато слабое железо PS4, теперь - ПК. Может быть, что то добавит к 7.0 в виде решейда 🤣
Зачем же полить контору в том в чем сама не устает ставить в укор конкурентам. Да и как это ведь экслюзивов тогда будет на один меньше чем у конкурентов.