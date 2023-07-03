Разработчики Final Fantasy 16 готовы продолжить работу над франшизой ©

Масштабный ролевой экшен Final Fantasy 16 стал одним из самых успешных релизов этого года. Проект высоко оценили критики и геймеры, которые обеспечили внушительные стартовые продажи игры. Команда разработчиков игры, студия Creative Business Unit III, практически наверняка осталась довольно релизом и в будущем планирует продолжить работать над франшизой Final Fantasy.

На недавнем мероприятии в Малайзии, посвященному запуску Final Fantasy 16, появился продюсер серии Наоки Ёсида, который подтвердил успешный старт игры. Он заявил, что он и студия Creative Business Unit III "еще не закончила" с этой игрой, намекая на дополнение или версию для ПК. А также Ёсида добавил о намерении команды разработчиков создавать новые игры в рамках франшизы Final Fantasy.

Final Fantasy 16 доступна для игры на PS5, позднее игра должна добраться и до ПК. Напомним, ранее была раскрыта точная информация о продажах игры.