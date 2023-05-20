Разработчики Final Fantasy 16 обсудили протагониста Клайва с его актером озвучки ©

Компания Square Enix выпустила обширный видеоролик о новой игре Final Fantasy 16, которую с нетерпением ждут многие геймеры.

Видео включает в себя беседу продюсера Наоки Ёсиды, директора по локализации Майкла-Кристофера Кодзи Фокса и английского актера, озвучивающего героя игры, Клайва Росфилда, Бена Старра.

Вы можете знать этого актера по его ролям в фильмах "Джеймстаун" и "Диккенсиана", и сегодня мы узнаем много подробностей о его работе над Клайвом. Стоит напомнить, что героя на японском языке озвучивает Юя Учида.

Вы можете посмотреть видео ниже.

Запланированная дата выхода эксклюзивно для PS5 - 22 июня 2023 года, и игра уже отправилась на золото. Версия для ПК также, вероятно, появится в какой-то момент, хотя на данный момент официальной даты ее выхода нет.