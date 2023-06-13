Разработчики Final Fantasy 16 рассказали о побочных заданиях и показали одно из них ©

В Final Fantasy 16 от Square Enix будет представлено много основного сюжетного контента, но разработчики рассказали о побочных заданиях Final Fantasy 16 и о том, что они будут "очень разнообразными".

В последние годы все большее внимание уделяется идее побочных заданий в играх. Игры с открытым миром, в частности, известны тем, что включают в себя огромное количество дополнительных заданий, которые помогают наполнить их мир.

Креативный директор Final Fantasy 16 Кадзутоё Маэхиро и режиссер Хироси Такаи недавно встретились с IGN, чтобы обсудить множество компонентов игры. Хотя Такаи утверждает, что в FF16 "очень много побочных заданий", он рассказал о том, как команда справляется с ними по-разному.

Я считаю, что у нас много разнообразия в побочных заданиях. Однако, несмотря на то, что их много, мы не хотели, чтобы они казались ненужными.

Затем Маэхиро вступил в разговор и пояснил: "Мы не хотели, чтобы NPC говорил вам: "Иди и убей трех монстров... Спасибо!". Мы устали от таких побочных заданий, поэтому мы хотели, чтобы у каждого реализованного побочного задания была веская причина. Мы хотели, чтобы они рассказывали игроку больше о мире игры и персонажах. Я уверен, что они не наскучат игрокам".