Разработчики Final Fantasy 16 рассказывают про Новую игру+ и режимы сложности ©

Final Fantasy 16 довольно большая игра. Прохождение сюжета может занять от 35 до 40 часов, а с побочным контентом - до 70 часов. Однако в игре также есть Новая игра+, в которой, по словам разработчиков, будут новые сражения и изменения в расположении врагов.



В беседе с Game Informer креативный директор Хироси Такаи и директор боевой системы Риота Судзуки рассказали больше о Новой игре+. Они рассказали, что она доступна для режимов Story и Action Mode, но в дальнейшем станут доступны еще две сложности: Final Fantasy Mode и Ultimaniac. В первом случае сложность повышается, расположение монстров меняется, а типы врагов "ремиксуются".

Судзуки сказал:

Основная философия дизайна заключается в том, что первое прохождение игры - это изучение Клайва, освоение управления, а затем наслаждение сюжетом. Во втором прохождении мы хотим переключить внимание - поскольку сюжет не изменился - на экшн.



Например, в режиме Story Mode, хотя игроки могут столкнуться с волнами врагов, во многих случаях враги не нападают одновременно, чтобы игроки могли справиться со всеми. В более сложных режимах игры мы сняли эти ограничения, так что на Клайва одновременно нападает множество врагов.



Что мы сделали с режимом [Final Fantasy], так это дали игрокам, управляющим Клайвом, ощущение, что они всегда в опасности, что смерть не за горами, и что вам нужно быть очень, очень внимательным, чтобы справиться с заданиями.

Если вы взаимодействуете с камнем Арете в убежище в Final Fantasy Mode в "Новой игре+", вы сможете проходить этапы той же сложности в режиме Arcade Mode. Однако существует также режим Ultimaniac Mode - еще более сложный режим.

[Эти режимы] были созданы исключительно для хардкорных игроков, тех игроков, которые гордятся своими навыками в экшн-играх. [Это] вызов, который даже для них будет очень сложно пройти.

За это не полагается никакой награды - это просто для хвастовства.



Даже если вы пройдете "Новую игру+", вы сможете улучшить оружие и аксессуары (хотя последнее возможно только в режиме Final Fantasy Mode). Вы также можете получить доступ к Chronolith Trials (или Final Chronolith Trials в режиме Final Fantasy Mode) - самым сложным испытаниям.



Испытания основаны на времени и состоят из нескольких этапов с несколькими раундами врагов, начиная с обычных волн, сложность которых возрастает, и заканчивая боссом. Вы можете использовать различные приемы и комбо, выполняя задания, чтобы увеличить время. Однако в игре нет возможности лечения.



Поскольку они основаны на эйконах, их должно быть не менее девяти (разблокируются камнями доступа, подобными камню Арете). Одно из них - "Испытание огнем", основанное на Фениксе, которое открывает доступ к способностям только этого эйкона.



