Разработчики Final Fantasy XVI проведут специальный предрелизный стрим 12 июня ©

Square Enix проведет празднование перед запуском Final Fantasy XVI в Лос-Анджелесе 12 июня в 01:00. по московскому времени, сообщила компания. Оно также будет транслироваться в прямом эфире.

Более подробная информация будет объявлена позже.

Final Fantasy XVI переносит игроков в мир, где Эйконы — могущественные и смертоносные существа, обитающие внутри Доминантов — одиноких мужчин или женщин, наделенных способностью призывать их ужасающую силу. История следует за Клайвом Росфилдом, молодым человеком, посвятившим себя овладению клинком, которого называют Первым Щитом Розарии и которому поручено охранять своего младшего брата Джошуа - Доминанта Феникса. Неожиданные события толкают Клайва на темную и опасную дорогу мести.

Final Fantasy XVI выйдет 22 июня на PlayStation 5.