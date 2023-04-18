Final Fantasy 16 22.06.2023
7.3 151 оценка

Разработчики Final Fantasy XVI проведут специальный предрелизный стрим 12 июня

©
monk70
Новости

Square Enix проведет празднование перед запуском Final Fantasy XVI в Лос-Анджелесе 12 июня в 01:00. по московскому времени, сообщила компания. Оно также будет транслироваться в прямом эфире.

Более подробная информация будет объявлена позже.

Final Fantasy XVI переносит игроков в мир, где Эйконы — могущественные и смертоносные существа, обитающие внутри Доминантов — одиноких мужчин или женщин, наделенных способностью призывать их ужасающую силу. История следует за Клайвом Росфилдом, молодым человеком, посвятившим себя овладению клинком, которого называют Первым Щитом Розарии и которому поручено охранять своего младшего брата Джошуа - Доминанта Феникса. Неожиданные события толкают Клайва на темную и опасную дорогу мести.

Final Fantasy XVI выйдет 22 июня на PlayStation 5.

1
1
Последние посты по игре Final Fantasy 16
Final Fantasy 16 стала самой ожидаемой игрой в Японии, опередив новую The Legend of Zelda
Final Fantasy 16 стала самой ожидаемой игрой в Японии, опередив новую The Legend of Zelda
State of Play по Final Fantasy XVI преодолела отметку в 1 миллион просмотров
State of Play по Final Fantasy XVI преодолела отметку в 1 миллион просмотров
Продажи Final Fantasy XVI подскочили после показа на State of Play
Продажи Final Fantasy XVI подскочили после показа на State of Play
Комментарии: 1
Ваш комментарий
tvorog8088

Что то прям спамят новостями по этой ерундистике.

-1