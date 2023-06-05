Разработчики Final Fantasy XVI рассуждают на тему того, почему игра получила "зрелый" возрастной рейтинг ©

Мы уже давно знаем, что Final Fantasy XVI станет первой основной частью франшизы с рейтингом M (Mature). Первый намек на это сделала европейская организация PEGI, которая поставила дебютному трейлеру, вышедшему в сентябре 2020 года, предварительный рейтинг 18.



Позже, ближе к запуску, рейтинг был подтвержден различными рейтинговыми комиссиями в Бразилии, США и большинстве других стран. Геймеры всегда предполагали, что это связано с явной целью разработчиков рассказать более зрелую историю, вдохновленную "Игрой престолов".

Однако в беседе с Game Informer продюсер Наоки Ёсида рассказал, что создание более жестокой игры вовсе не было целью, а рейтинг повысился в основном потому, что правила стали строже, чем были в прошлом.

Мы часто получаем этот вопрос - люди спрашивают нас, повысился ли рейтинг, потому что мы хотели сделать более жестокую игру, и ответ на него - нет. Со стороны кажется, что система рейтингов не изменилась. У вас все еще есть E, у вас все еще есть Teen, и у вас все еще есть Mature. Проблема в том, что с годами, по мере того как выходило все больше игр, и по мере того как мы продвигались вперед, правила в них сильно изменились. Мы обнаруживаем, что не можем сделать так много, чтобы получить тот же рейтинг, что и раньше.

Директор игры Хироси Такаи добавил, что это в основном связано с гораздо большим визуальным реализмом, который обеспечивает современное железо.

С появлением новых поколений аппаратного обеспечения и все более реалистичных визуальных эффектов, если вы хотите рассказать историю, которая кажется реальной, она также должна выглядеть реальной. Показывая реалистичные изображения, трудно удержать их в рамках более низкого рейтинга, потому что они становятся настолько висцеральными, и я думаю, что эту тенденцию можно заметить после выхода PlayStation 2 и PlayStation 3, когда графика стала немного более реалистичной.



Переход к более высокому рейтингу позволяет нам рассказать историю, которую мы хотим рассказать, без необходимости притворяться. Если вы пытаетесь рассказать историю о войне, но не можете показать кровь, она не будет реалистичной.

Final Fantasy XVI выйдет эксклюзивно 22 июня на PS5. Версия для ПК будет "тщательно" разрабатываться после запуска на этой консоли и, вероятно, появится в какой-то момент в 2024 году.