Реплику меча главного героя Final Fantasy 16 выставят в Королевской оружейной палате Великобритании ©

Для всеохватывающей маркетинговой кампании Final Fantasy 16 не жалели никаких средств, и с выходом эксклюзива для консоли PS5 в конце этой недели усилия издателя Square Enix достигли своего пика. Японская компания сотрудничает с Королевскими оружейными палатами Великобритании - всемирно известным музеем, в котором хранится национальная коллекция оружия Британии - чтобы выковать легендарный меч Клайва Invictus и выставить его в лондонском Тауэре до 19 июля.

В историческом замке, который является одним из самых популярных туристических мест в Великобритании, собраны все виды оружия и вооружения, которыми когда-то владели настоящие короли, а в центре, на втором этаже Белой башни, посетители смогут увидеть меч Клайва во плоти, изготовленный настоящим фехтовальщиком Тодом Тодескини. Согласно пресс-релизу, он потратил месяцы на создание этого оружия, используя "смесь традиционных техник и последних технологических достижений в изготовлении мечей".

Издатель поясняет: "Нижняя часть клинка была выточена из цельной стали с помощью ленточных финишеров и ручных шлифовальных машин, затем был приварен длинный стальной штырь, который шел от гребня клинка до конца поммеля. Верхняя часть клинка была изготовлена из двух полых раковин, затем сварена вместе и зачищена с помощью ленточного и ручного шлифовальных станков. Последние детали в верхней части клинка были сформированы и приварены точечной сваркой на место, чтобы завершить клинок."

Square Enix еще не подтвердила, что она намерена делать с мечом после завершения выставки, но поскольку лондонский Тауэр этим летом, скорее всего, посетят тысячи и тысячи туристов, мы уверены, что сотрудничество с Королевскими оружейными палатами будет плодотворным для компании.