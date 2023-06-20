Реплику меча главного героя Final Fantasy 16 выставят в Королевской оружейной палате Великобритании

Для всеохватывающей маркетинговой кампании Final Fantasy 16 не жалели никаких средств, и с выходом эксклюзива для консоли PS5 в конце этой недели усилия издателя Square Enix достигли своего пика. Японская компания сотрудничает с Королевскими оружейными палатами Великобритании - всемирно известным музеем, в котором хранится национальная коллекция оружия Британии - чтобы выковать легендарный меч Клайва Invictus и выставить его в лондонском Тауэре до 19 июля.
В историческом замке, который является одним из самых популярных туристических мест в Великобритании, собраны все виды оружия и вооружения, которыми когда-то владели настоящие короли, а в центре, на втором этаже Белой башни, посетители смогут увидеть меч Клайва во плоти, изготовленный настоящим фехтовальщиком Тодом Тодескини. Согласно пресс-релизу, он потратил месяцы на создание этого оружия, используя "смесь традиционных техник и последних технологических достижений в изготовлении мечей".
Издатель поясняет: "Нижняя часть клинка была выточена из цельной стали с помощью ленточных финишеров и ручных шлифовальных машин, затем был приварен длинный стальной штырь, который шел от гребня клинка до конца поммеля. Верхняя часть клинка была изготовлена из двух полых раковин, затем сварена вместе и зачищена с помощью ленточного и ручного шлифовальных станков. Последние детали в верхней части клинка были сформированы и приварены точечной сваркой на место, чтобы завершить клинок."
Square Enix еще не подтвердила, что она намерена делать с мечом после завершения выставки, но поскольку лондонский Тауэр этим летом, скорее всего, посетят тысячи и тысячи туристов, мы уверены, что сотрудничество с Королевскими оружейными палатами будет плодотворным для компании.
Сколько же они тратят на маркетинг?
Немало. Но стоит понимать, что Оружейная Палата так же старается себя прорекламировать. Разного рода кузни уже давно изготавливают "игровое" оружие, чтобы привлечь к себе внимание.