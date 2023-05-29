Режим производительности Final Fantasy 16 будет нацелен на 60 кадров в секунду как в бою, так и во время исследования ©

Режим производительности Final Fantasy 16 будет нацелен на 60 кадров в секунду как в бою, так и во время исследования, но частота кадров в полевых условиях не будет такой стабильной, как во время боя, что подтвердил директор игры в новом интервью.

В беседе с GNN во время недавнего пресс-тура, как сообщает и переводит пользователь Reddit Kanon14, директор Хироси Такаи прокомментировал колебания производительности, наблюдаемые на кадрах, снятых в режиме производительности игры, сказав, что в этом режиме отображения всегда будет целевая частота 60 кадров в секунду, но в зависимости от конкретных обстоятельств может не удержать целевую частоту кадров во время исследования. С другой стороны, команда потратила много времени на настройку боя, что позволило им лучше оптимизировать визуальную составляющую во время сражений с врагами и, таким образом, поддерживать более стабильную частоту кадров, добавив, что они могут дополнительно настроить такие визуальные элементы, как освещение и тени, поскольку внимание игрока во время напряженных боевых столкновений не будет сосредоточено на графике.

Несмотря на то, что режим производительности Final Fantasy 16 не всегда может поддерживать стабильную частоту кадров 60 кадров в секунду во время исследования, это не означает, что после запуска игры ситуация не будет улучшена, поскольку Хироси Такаи сказал, что они могут решить эту проблему в будущих патчах.

Во время того же интервью директор Final Fantasy 16 также прокомментировал побочные задания игры, сказав, что они будут иметь различную продолжительность и могут включать в себя несколько этапов, рассказывающих непрерывную историю. Хотя за выполнение каждого побочного задания будут даваться награды, главная причина, по которой игроки должны их выполнять, - это желание узнать больше о мире Валистеи. В качестве примера Такаи привел побочный квест, который открывает возможность катания на чокобо в качестве награды, а также предоставляет информацию о том, почему на чокобо можно кататься в Валистее.

Final Fantasy XVI выходит на PlayStation 5 22 июня по всему миру.