Розничные продажи Final Fantasy 16 в Великобритании упали на 78%

Графики физических продаж Gfk в Великобритании еще не опубликованы, но некоторые данные уже доступны благодаря Кристоферу Дрингу из GamesIndustry. Он сообщил в Twitter, что игра The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вернулась на первое место, обойдя Final Fantasy 16.

Физические продажи игры для Nintendo Switch выросли на 18%, в то время как продажи Final Fantasy 16 упали на 78%. Последняя игра стартовала в Великобритании слабее, чем Final Fantasy 15, хотя и опередила Dead Island 2 и Diablo 4. Square Enix объявила о более чем трех миллионах мировых поставок и цифровых продаж в неделю запуска ролевой игры.

Среди новых игр дебютировала AEW: Fight Forever, которая вошла в чарты на третьем месте и продалась на 40 процентов меньше, чем WWE 2K23. Не так уж плохо, учитывая, что это первая официально лицензированная игра от All Elite Wrestling. Тем временем, игра Story of Seasons: A Wonderful Life дебютировала на седьмом месте.