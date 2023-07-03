Розничные продажи Final Fantasy 16 в Великобритании упали на 78%

Графики физических продаж Gfk в Великобритании еще не опубликованы, но некоторые данные уже доступны благодаря Кристоферу Дрингу из GamesIndustry. Он сообщил в Twitter, что игра The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вернулась на первое место, обойдя Final Fantasy 16.
Физические продажи игры для Nintendo Switch выросли на 18%, в то время как продажи Final Fantasy 16 упали на 78%. Последняя игра стартовала в Великобритании слабее, чем Final Fantasy 15, хотя и опередила Dead Island 2 и Diablo 4. Square Enix объявила о более чем трех миллионах мировых поставок и цифровых продаж в неделю запуска ролевой игры.
Среди новых игр дебютировала AEW: Fight Forever, которая вошла в чарты на третьем месте и продалась на 40 процентов меньше, чем WWE 2K23. Не так уж плохо, учитывая, что это первая официально лицензированная игра от All Elite Wrestling. Тем временем, игра Story of Seasons: A Wonderful Life дебютировала на седьмом месте.
Бритты увидели в игре засос двух тридварасов и резко перехотели покупать это повесточное *овно.
Так они в Великобритании и не росли даже, а изначально падали и про это уже писали. Из за малого объёма памяти у Нинтендо есть смысл в покупки физ. копии, то для Соньки сейчас проще цифру купить и даже дешевле, а её как мы уже знаем ни кто не учитывает, тем более Великобритания не весь мир и не известно как дела обстоят в других регионах. Сейчас, на данный момент уже больше всего покупают цифровую копию, физические с каждым годом все меньше и меньше, это касается всех платформ, хотя физические копии всегда будут актуальны, но уже не в таком количестве как раньше...
По делу говоришь. Сам в начале года натыкался на статистику, что за тот год около 90% всех продаж в Великобритании были в цифре. Так что тут ситуация, кто хотел физ копию, тот купил её на старте или предзаказал, а общую успешности игры нужно смотреть исключительно в цифре.
Да уже несколько лет про снижение спроса на физ. копии говорят и при том во всём мире, я сам уже лет 10 их не брал, только для Нинтендо иногда приобретаю, поэтому сейчас бесполезно смотреть статистику такую, да даже на ПК уже лидирует много лет цифра и Стим с другими аналогами тому доказательство, так что как ты и сказал, кто хотел, тот уже купил её...