Создатель знаменитой игровой серии Final Fantasy завершил прохождение Final Fantasy 16 и остался тронут игрой

Новая часть культовой франшизы ролевых игр Final Fantasy вышла почти два месяца назад и не оставила равнодушными как игроков, так и критиков. Многие пользователи успели крайне положительно оценить Final Fantasy 16 от разработчиков из студии Creative Business Unit III, но самый создатель серии Хиронобу Сакагути. Разработчик остался в восторге от сюжета и был тронут тем, как новое поколение творцов представило масштабную историю с разнообразными персонажами.
Хиронобу Сакагути на своей личной странице в социальных сетях отметил, что совсем недавно успешно завершил прохождение Final Fantasy 16. На это у него ушел ровно один месяц и еще 23 дня практически ежедневной игры по несколько часов. Закончив игру, Сакагути был довольно краток в своей рецензии. На протяжении всего прохождения он часто делился положительными эмоциями от разных элементов игрового процесса в Final Fantasy 16, но после финала он просто написал следующее:
Это была лучшая Final Fantasy.
Final Fantasy 16 доступна для игры на консоли PlayStation 5. Как ожидается, в начале следующего года проект также доберется и до ПК.
последняя фантазия обогнала ассасинов ужо!!!!!!!!
Чем? Количеством? Фф уже 30 лет фигачат почти 30 лет делают, лет 16
Final fantasy как и Форсаж просто не могут остановиться)