Square Enix довольна продажами Final Fantasy 16 и считает их "чрезвычайно высокими" ©

Компания Square Enix официально заявила, что довольна первыми результатами продаж PS5-эксклюзива Final Fantasy XVI и считает их "чрезвычайно высокими". В заявлении, переданном IGN, японский издатель указал на разницу в пользовательских базах PlayStation 5 и PlayStation 4 и утверждает, что Final Fantasy 16 имеет высокий уровень популярности по сравнению с тем, что удалось Клауду и его коллегам.

Полная цитата гласит:

При 38 млн. поставленных консолей PS5 по всему миру (по состоянию на 31 марта 2023 г.) продажи Final Fantasy 16 превысили три миллиона единиц по всему миру через несколько дней после ее выхода 22 июня 2023 года. Принимая во внимание показатели продаж нашумевшей Final Fantasy 7 Remake и разницу в размере количества владельцев PlayStation 4 на момент выхода этой игры, мы видим, что уровень продаж Final Fantasy 16 значительно выше, учитывая установочную базу PS5.

Далее говорится следующее: "Square Enix считает первые результаты продаж Final Fantasy 16 чрезвычайно высокими, и мы продолжим реализовывать широкий спектр инициатив, чтобы привлечь еще больше людей к игре".

Опасения по поводу продаж Final Fantasy XVI начали распространяться после того, как продажи игры резко упали в Японии на второй неделе продаж, а в Великобритании ролевая игра выбыла из десятки самых продаваемых игр в розницу. Учитывая тот факт, что в прошлом Square Enix была разочарована низкими показателями продаж других принадлежащих ей франшиз, таких как Tomb Raider и Deus Ex, эта новость будет приятной для поклонников.

Поскольку игра признана успешной внутри компании - по крайней мере, на данный момент - продюсер Наоки Ёсида (Naoki Yoshida) рассматривает возможность выпуска DLC для игры. "Но теперь мы понимаем, что получаем отзывы от игроков, которые играли в игру, и многие из них хотят увидеть больше, и мы это знаем и понимаем. Мы принимаем это и думаем о дальнейших возможностях. Так что, надеюсь, в будущем у нас будет что-то, что мы сможем предоставить всем вам", - сказал он в интервью.