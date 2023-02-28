Square Enix наконец-то официально подтвердила Final Fantasy XVI для ПК ©

В 2020 году Square Enix выпустила трейлер Final Fantasy XVI для ПК, намекая на то, что игра появится на платформе. С тех пор Square Enix официально не упоминала версию для ПК. До сегодняшнего дня. Наоки Йошида из Square Enix официально подтвердил, что Final Fantasy XVI выйдет на ПК. Однако это может занять некоторое время.

Йошида утверждает, что версия для ПК не выйдет в ближайшее время. Кроме того, он заявил, что, хотя игра будет эксклюзивной для Playstation 5 в течение шести месяцев, версия для ПК вряд ли будет готова в течение этого периода.

Как сказал Йошида:

«Прежде всего, это правда, что FINAL FANTASY XVI — это шестимесячный эксклюзив для платформы PS5. Однако это и версия для ПК — две совершенно разные истории. Хочу уточнить, что ПК-версия не выйдет через полгода. Потому что мы потратили много времени и денег на оптимизацию платформы PS5, чтобы обеспечить наилучшие игровые возможности. Конечно, мы хотели бы когда-нибудь выпустить версию для ПК, чтобы как можно больше людей могли играть в игру. Однако, если мы начнем оптимизировать версию для ПК после выхода версии для PS5, мы не сможем оптимизировать ее за шесть месяцев, поэтому она не будет выпущена в течение короткого промежутка в шесть месяцев. Мы хотели бы выпустить её в конце концов, и я думаю, что мы это сделаем, но сейчас мы не на той стадии, чтобы сказать, когда именно».

Final Fantasy XVI выйдет на PS5 22 июня.