Square Enix не исключает, что в будущем Final Fantasy может стать шутером от первого лица ©

До выхода Final Fantasy 16 остался всего один день, и Square Enix активно продвигает грядущую ролевую игру, обсуждая спорное решение отказаться от пошаговой и ATB-системы боя в пользу зрелищного экшен-боевика. Но хотя Final Fantasy - это своего рода платформа, в которой может существовать и существовало множество различных стилей, разработчик не считает, что нужно ограничиваться жанрами, которые традиционно ассоциируются с серией.

С какими еще жанрами может поэкспериментировать будущая Final Fantasy? Ну, возможно, это будет шутер от первого лица. По крайней мере, Square Enix не возражает против этой идеи. В интервью Bloomberg вице-президент Square Enix Ёсинори Китасе признал, что поклонники Final Fantasy ждут от каждой новой игры новых персонажей, новых сюжетных линий и даже новых механик.

Единственное требование, по словам Китасе, заключается в том, что в игре должны присутствовать кристаллы как часть повествования. За кристаллы обычно борются игровые фракции, потому что они обладают силой. Это может объяснить, почему ветеран Final Fantasy не против превратить будущую игру саги в шутер от первого лица, как Call of Duty: по его мнению, Final Fantasy определяется не жанром. В то же время, он признается, что ему трудно представить себе Final Fantasy не такой, какой она является сегодня.

"Мое воображение действительно имеет свои пределы", - сказал он. "Поэтому очень здорово, что за дело взялось новое поколение создателей".

Продюсер Final Fantasy 16 Наоки Ёсида даже в шутку отметил, что, несмотря на разницу в технологиях, эпохе, тоне и жанре, Call of Duty - это игра о "небольшой группе людей, которые идут и спасают мир - это очень похоже на Final Fantasy".

Но эта податливость также влечет за собой критику со стороны фанатов, особенно со стороны игроков, которые ожидают, что Final Fantasy будет выглядеть и играться определенным образом. Действительно, Ёсида признал, что Square Enix не всегда удавалось отойти от того, что многие считают стандартным почерком Final Fantasy, сославшись в качестве примера на первую версию Final Fantasy 14, а также Final Fantasy 15. Стоит добавить, что Final Fantasy The First Soldier уже пробовала себя в жанре шутера (в частности, battle royale) и потерпела неудачу.

Мы узнаем, удалось ли Square Enix добиться успеха в этот раз, когда позже сегодня появятся обзоры Final Fantasy 16.